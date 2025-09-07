CANLI | Gürsel Tekin CHP İstanbul il binasında! Su şişeleri fırlatıldı! CHP'den flaş karar

14:24 08 Eylül 2025

İl başkanlığı binası önüne gelen Gürsel Tekin, burada A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtladı. Tekin, "Öfke CHP'lilerden kaynaklanmıyor." dedi.

Gürsel Tekin: Herkes biliyor CHP'lilerin kim olduğunu, bizim arkadaşlarımız da hem kamuoyu yoklamasına soktuğumuz birebir arkadaşlarımız. Biz bir yeri gasp etmeye gelmedik, bir an önce bu meseleleri çözelim bitirelim ve yolumuza devam edelim. Grup başkanlarımız milletvekillerine parti talimat veriyorsa arkadaşlarımız görevini yapacak hepsi benim arkadaşlarımdır sıkıntı yok.

Hem Cemal beye hem Özgür beye, her iki tarafta bizim geleneklerimize uygun olmayan çok ağır cümleler kullandı, o beni çok rahatsız etti. Çktım konuşma yaptım o konuşmamı bütün arkadaşlarım bilir, sonuçta da kadere bak bu sorunu çözmek de bize düştü.