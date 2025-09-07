CANLI | Gürsel Tekin CHP İstanbul il binasında! Su şişeleri fırlatıldı! Canlı yayında A Haber'in sorularını yanıtladı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken Gürsel Tekin geçici kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atandı. Görevine başlamak üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen Gürsel Tekin'e su şişeleri fırlatıldı. Tekin, kendisine isabet eden şişenin ardından "İsterse kurşun atsınlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP İstanbul il binası önünde gerilim yükselirken polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı binasına girdi. Binaya giriş yapan Gürsel Tekin canlı yayında A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorusunu yanıtladı. İl başkanlığı binasına saldıran CHP'lilere seslenen Tekin, "Ben imar çetesinin, beton lobisinin korkulu rüyasıyım." dedi.
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasının ardından 8 Eylül'de İstanbul İl Binası'na gideceğini açıklaması üzerine CHP Gençlik Kolları skandal bir çağrı yaparak binan önünde provokasyona davet etti.
Gece saatleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yapmasının ardından CHP'li Ali Mahir Başarır İl Binası önündeki polislere bağırarak üzerine yürüdü. CHP İstanbul İl Binası önünde zaman zaman gerilimler yaşanıyor...
A HABER'İN SORUSUNU YANITLADI
İl başkanlığı binası önüne gelen Gürsel Tekin, burada A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtladı. Tekin, "Ben imar çetesinin, beton lobisinin korkulu rüyasıyım." dedi.
GÜRSEL TEKİN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINA GİRDİ
SALDIRI ANINI ANLATTI: GÖĞSÜNDE YUMUŞATMAYA KARARLI
Gürsel tekine saldırı anında yanında olan A Haber muhabiri Mehmet Karataş o anı anlattı.
Karataş, "Buna sebep olan bunu yapanların da CHP’li olduğunu bunu şikayet edenlerin de CHP’li olduklarına dikkat çekti. Gürsel Tekin’in buradaki tutumu şuydu yüzüne su geldi hemen yanındaydım üzerimize bizim de su geldi. Bir bardak suyu pet şeklindeki suyu attı yüzüne geldi orada su berekettir dedi. Ne kadar sert tepki gelirse gelsin Gürsel Tekin bunu göğsünde yumuşatmaya kararlı. Ne kadar büyük tepki gelirse gelsin burada Gürsel Tekin’e ne kadar hakaret ederse etsinler tüm gelecek olumsuzlukları göğsünde yumuşatmakta kararlı bir duruş gördüm açıkçası." ifadelerini kullandı.
SU ŞİŞELERİ FIRLATILDI
TEKİN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE
CHP'YE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat gitti. Kararın icrası için memurlar il binasına gönderildi. Gürsel Tekin'in dakikalar sonra alana gelmesi bekleniyor.
GÜRSEL TEKİN A HABER'E KONUŞTU
Gürsel Tekin A Haber'e konuşurken şu ifadeleri kullandı:
"Bugün il başkanlığına baba ocağına gideceğim. İçişleri Bakanı ile de görüştüm. Bir engelle karşılaşacağımı düşünmüyorum. Bugün basın toplantısı düzenleyeceğim. Bunun henüz saati belli değil. CHP'li kurmaylar ile de görüşeceğim."
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Parti binası önündeki bekleyiş, havadan görüntülendi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi. Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi. Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Parti binası önündeki bekleyiş, havadan görüntülendi.
GÜRSEL TEKİN: KUCAKLAŞMAYA GİDİYORUZ
Gürsel Tekin SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuştu. Gürsel Tekin verdiği röportajda "İstanbul il başkanı olarak 3.5 yıl görev yaptım. Partiye ilk adımı 17 yaşında attım. Baba ocağının kapısı evladına açık olur. Arkadaşlarımla birlikte. Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan. Hepsini sayamam. Gideceğiz ve mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız. Özgür Özel'den randevu istedim dönüş yapmadı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tekin Sözcü'ye de konuşurken "Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır." dedi.
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan olaylar ve provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç; "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.
CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular reddedilmiştir.
Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.
Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."
EGM: 14 HESAP HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde provokatif hareketlilik yaşanmıştı. Olaya ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen şüphelileri tespit eden EGM, haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.
EGM, resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğüzün yaptığı çalışmalar sonrasında Bazı sosyal medya hesapları üzerinden:
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap tespit edilmiş ve hakkında işlem başlatılmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN PROVOKATİF YAYINLARA UYARI!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı yaşanan provokatif hareketlere karşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Yayıncılara açık çağrımızdır
Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur.
Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır.
Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur.
Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır.
Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÖZEL KENDİ KENDİNİ YALANLADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı sokak çağrısı sonrası kendisine "Halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır" sözleriyle yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "insanları sokağa davet etmiyoruz" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
Özel, gün içinde sosyal medya hesabından "sokağa davet eden" açıklamayı yine reddederek kendini yalanladı. Özgür özel son ayınladığı açıklamasında "Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Sn. İçişleri Bakanı,
Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.
Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!
İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.
Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.
İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.
Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."
İL BİNASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
CHP'li vekiller yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu.
Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zorlu anlar yaşattı. Hatta öyle ki CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 6 İLÇEYE ETKİNLİK YASAĞI
İstanbul Valiliği, CHP'nin provokatif sokak çağrısının ardından 6 ilçede eylem ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma Töreni vb. Türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonların yasaklanmıştır."
VALİ DAVUT GÜL: GÖREVLERİNİN ENGELLENMESİ CEZAİ YAPTIRIM DOĞURACAK
İstanbul Valisi Davut Gül CHP Gençlik Kolları'nın yaptığı çağrıya ilişkin uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.
Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.
İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN PROVOKASYON ÇAĞRISI
ÖZEL'DEN PROVOKASYON ÇAĞRISI: BU SON UYARIM
Özgür Özel, partisinin 102'nci yıl dayanışma etkinliğinde yine tehditler savurarak tekrar skandala imza attı. Özel sokakları işaret ederek "Bu son uyarımız" dedi.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE NELER OLUYOR?
CHP'de İstanbul İl yönetiminin görevden alınması ve kayyum atanması parti içinde kaosa neden oldu. Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu.
CHP Gençlik Kolları ise provokasyon çağrısı yaparak sokakları işaret etti. Peki şuan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor? A Haber Muhabiri Erşan Karaca son durumu aktardı.
VALİ DAVUT GÜL: GÖREVLERİNİN ENGELLENMESİ CEZAİ YAPTIRIM DOĞURACAK
İstanbul Valisi Davut Gül CHP Gençlik Kolları'nın yaptığı çağrıya ilişkin uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.
Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.
İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."
BAKAN YERLİKAYA: PROVOKE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İl Başkanlığı'na atama kararını yok saymanın ve halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır diyerek şöyle konuştu:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
PROVOKASYONA SOYUNDULAR
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.
PROVOKASYONA SOYUNDULAR
Bu gelişme sonrası il eski yönetim ve CHP yönetimi karara karşı çıkarak yeni atanan isimlere tehditler savurmuştu. CHP içinde bu gerilim devam ederken CHP İstanbul Gençlil Kolları da bu akşam saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı'nı işaret ederek provokasyon çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti ve 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.
