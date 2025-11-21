CANLI | G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan aile fotoğrafına katıldı!

16:14 23 Kasım 2025

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) 22-23 Kasım'da yapılan zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunları masaya yatırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de yer aldı.

- G20 Liderler Zirvesi

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda dünya ekonomisinin geleceğine yön verecek reform başlıklarını tartıştı.

Zirvenin dünkü ilk oturumunda, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için ticaretin rolü, kalkınma finansmanı ve borç yükünün azaltılmasına odaklanıldı.

İkinci oturumda afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi ele alındı.

Zirvenin ilk günü sonunda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

GÖSTERİLEN BİRLİK RUHUNUN KORUNMASI ÇAĞRISI

Bugün düzenlenen üçüncü oturumda ise kritik minerallerin kullanımı, insana yaraşır iş olanakları ve yapay zekanın küresel ekonomi ile çalışma hayatına etkileri tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, zirvenin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın dönem başkanlığını, Afrika ve Küresel Güney'in önceliklerini G20 gündeminin merkezine yerleştirmek için kullandığını belirtti.

Ramaphosa, zirvenin ilk günü kabul edilen sonuç bildirisine ilişkin, "G20 Güney Afrika Zirvesi Liderler Bildirgesi, sözlerden ibaret değil, dünyanın her yerindeki insanların yaşamlarını iyileştirecek somut eylemlere yönelik bir taahhüttür." ifadelerini kullandı. Liderlere Johannesburg'da gösterilen birlik ruhunu korumaları çağrısında bulunan Ramaphosa, konuşmanın sonunda "Bu G20 Zirvesi'nin tokmağı, zirveyi resmen kapatıyor ve şimdi G20'nin bir sonraki başkanı olan ABD'ye geçiyor. Gelecek yıl tekrar görüşeceğiz. Zirve kapanmıştır." dedi.

SONUÇ BİLDİRİSİ

Johannesburg'daki zirvenin en önemli olaylarından biri ABD’nin itirazına karşı Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisinin liderler tarafından kabul edilmesi oldu.

Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmadı ve zirvede ABD temsilcisi bulunmadı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istememişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

FİLİSTİN VURGUSU

Sonuç bildirisinde, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika’nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine alınmasına vurgu yapıldı.

Bildiride, Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anıldığı dikkati çekti ve Paris Anlaşması hedefleri ile gelişmekte olan ülkelere yönelik trilyon dolarlık iklim finansmanı ihtiyacı yeniden teyit edildi.