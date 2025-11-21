CANLI | G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan aile fotoğrafına katıldı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20'nci G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi. Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafına katılırken detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Zirvenin sona ermesi ile yayımlana sonuç bildirisinde küresel çatışmaların sona erdirilmesi, Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anıldığı dikkat çekildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Peki, hangi konular ele alındı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal Güney Afrika'dan aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN JOHANNESBURG'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.
G-20 LİDERLER ZİRVESİ SONA ERDİ
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.
Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) 22-23 Kasım'da yapılan zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunları masaya yatırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de yer aldı.
- G20 Liderler Zirvesi
Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda dünya ekonomisinin geleceğine yön verecek reform başlıklarını tartıştı.
Zirvenin dünkü ilk oturumunda, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için ticaretin rolü, kalkınma finansmanı ve borç yükünün azaltılmasına odaklanıldı.
İkinci oturumda afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi ele alındı.
Zirvenin ilk günü sonunda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
GÖSTERİLEN BİRLİK RUHUNUN KORUNMASI ÇAĞRISI
Bugün düzenlenen üçüncü oturumda ise kritik minerallerin kullanımı, insana yaraşır iş olanakları ve yapay zekanın küresel ekonomi ile çalışma hayatına etkileri tartışıldı.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, zirvenin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın dönem başkanlığını, Afrika ve Küresel Güney'in önceliklerini G20 gündeminin merkezine yerleştirmek için kullandığını belirtti.
Ramaphosa, zirvenin ilk günü kabul edilen sonuç bildirisine ilişkin, "G20 Güney Afrika Zirvesi Liderler Bildirgesi, sözlerden ibaret değil, dünyanın her yerindeki insanların yaşamlarını iyileştirecek somut eylemlere yönelik bir taahhüttür." ifadelerini kullandı. Liderlere Johannesburg'da gösterilen birlik ruhunu korumaları çağrısında bulunan Ramaphosa, konuşmanın sonunda "Bu G20 Zirvesi'nin tokmağı, zirveyi resmen kapatıyor ve şimdi G20'nin bir sonraki başkanı olan ABD'ye geçiyor. Gelecek yıl tekrar görüşeceğiz. Zirve kapanmıştır." dedi.
SONUÇ BİLDİRİSİ
Johannesburg'daki zirvenin en önemli olaylarından biri ABD’nin itirazına karşı Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisinin liderler tarafından kabul edilmesi oldu.
Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmadı ve zirvede ABD temsilcisi bulunmadı.
ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.
Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istememişti.
Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.
FİLİSTİN VURGUSU
Sonuç bildirisinde, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika’nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine alınmasına vurgu yapıldı.
Bildiride, Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anıldığı dikkati çekti ve Paris Anlaşması hedefleri ile gelişmekte olan ülkelere yönelik trilyon dolarlık iklim finansmanı ihtiyacı yeniden teyit edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN G20'DE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.
Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da verilen yemekte Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: GAZZE'DEKİ ATEŞKESİN KORUNMASI KÜRESEL BARIŞIN ŞARTIDIR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla ilgili, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Erdoğan'ın ifadelerine yer veren Duran, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın gelecek sene Türkiye'de düzenlenmesi ve 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin mevcudun 4 katına çıkarılması ile ilgili açıklamalarını hatırlattı.
Duran, "Bu güçlü vizyon, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kararlılığını net biçimde ortaya koyuyor. Temiz enerji yatırımlarındaki bu istikrarlı artış, hem enerji bağımsızlığımıza hem de sürdürülebilir bir geleceğe önemli katkılar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'de yaşanan insanlık dramının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi Gazze'deki ateşkesin korunması yalnızca Filistin halkının değil, küresel barışın da ön şartıdır. BM verilerinin gösterdiği Filistin'in 70 yıllık kalkınma kaybı, İsrail’in yol açtığı yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye olarak, ateşkesin sürmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duruş, insani değerlerimizin, bölgesel ve küresel barış vizyonumuzun doğal bir yansımasıdır. Kalıcı barışın yolu çok açıktır, iki devletli çözüm. Uluslararası toplumun da bu çabalara samimi bir şekilde katkı sunması, adil ve kalıcı bir çözümün önünü açacaktır."
PEŞ PEŞE DİPLOMASİ!
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’da oluşan gayriresmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi.
KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Kanada Başbakanı Carney ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
DİPLOMASİ RÜZGARI!
Başkan G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki temasları kapsamında, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi.
G20'DE AİLE FOTOĞRAFI!
Zirvenin ana teması olan "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" çerçevesinde bir araya gelen liderler, Expo Centre Nasrec’te kurulan özel platformda aile fotoğrafı için buluştu. Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimde diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte yer aldı.
Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü. Erdoğan, oturumların olduğu salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile bir süre sohbet etti. Ardından Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile samimi bir şekilde selamlaştı.
Başkan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.
Erdoğan’ın yanında Japonya Başbakanı Takaichi Sanae yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.
Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.
G20 LİDERLER ZİRVESİ PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU
Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturum başlıkları ve program akışı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler iki gün boyunca kapsamlı oturumlarda bir araya gelecek.
İLK GÜN: "KAPSAYICI BÜYÜME VE KÜRESEL DİRENÇLİLİK" BAŞLIKLARI
Zirvenin ilk günü olan 22 Kasım Cumartesi, liderler 2 ayrı oturumda buluşacak. Yerel saat ile 15.00-18.00 saatlerinde yapılacak 1. Oturumda "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme" teması altında ekonomilerin inşası, ticaretin rolü, kalkınmanın finansmanı ve borç yükü konuları ele alınacak. Saat 18.15-19.30 arasındaki 2. oturumda ise "Dirençli Bir Dünya - G20'nin Katkısı" başlığıyla afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemleri değerlendirilecek. Günün sonunda liderler Liderler Akşam Yemeğinde bir araya gelecek.
İKİNCİ GÜN: ADİL GELECEK VE YAPAY ZEKA
23 Kasım Pazar günü düzenlenecek 3. oturum, saat 10.00-13.00 arasında yapılacak. Oturumun başlığı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek" olurken, kritik mineraller, insana yaraşır iş ve yapay zeka gibi geleceğe yön veren konu başlıkları masada olacak. Zirve, ardından gerçekleştirilecek "Kapanış Oturumu ve Dönem Başkanlığı Devir-Teslim Töreni" ile sona erecek.
TRUMP VE PUTİN ZİRVEDE YER ALMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunarak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Washington'dan hiçbir üst düzey yetkili de Johannesburg'a gelmeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna savaşı nedeniyle zirvede yer almayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA'DA
Başkan Erdoğan, Güney Afrika’daki G20 liderler zirvesi için Johannesburg’a iniş yaptı.
Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Bal'ın açıklamaları şöyle: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 'Tur' uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut Su ve Esenlik Bakanı, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Karaman Yıldırımgeçli ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Johannesburg Expo Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Özellikle de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEKİ ZULMÜ HAYKIRACAK
Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki insani krize dikkat çekmesi bekleniyor. Gazze'deki kıtlık riskine işaret etmesi ve insani yardımların acil ve kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması için dünya liderlerine çağrıda bulunulması bekleniyor. Yine dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dahilinde aslında yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu da hatırlatması bekleniyor. Gazze başta olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya'daki çatışmalarla hayatları altüst olan sivillerin de kaderleriyle baş başa bırakılmaması gerektiğinin altını çizecek. Türkiye gıda güvenliği konusunda da aktif rol oynayan bir ülke ve Karadeniz tahıl koridoru girişimiyle kıtlık riskini azaltmaya katkıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dakikalar içerisinde de konaklayacağı otele gelmesini bekliyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
GÜNEY AFRİKA’DA KRİTİK GÖRÜŞME!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’ne katılacak.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilgin son bilgileri paylaştı. İşte Hacıalioğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra burada olacak ve kendisi Güney Afrika'ya gidiyor. Güney Afrika'nın iki başkenti var Cape Town ve Johannesburg. Başkan Erdoğan Johannesburg'a gidiyor. Çünkü G20 Liderler Zirvesi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20'ye katılacak. 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarda hem hitaplarına şahitlik edeceğiz hem de tabii ki ülke liderleriyle yapacağı görüşmeler oldukça önemli olacak.
Güney Afrika G20'ye ev sahipliği yapıyor, oldukça önemli. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırıma ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan ülkelerden bir tanesiydi ve bu kapsamda da oldukça etkin ülkelerden bir tanesi. Tabii ki G20 Liderler Zirvesi aslında birçok konu başlığını ele alacak. Geçtiğimiz günlerde bu hususta İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımını gerçekleştirmişti. Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik ana teması altında icra edilecek bir zirveden söz etmekteyiz.
TRUMP VE PUTIN KATILMAYACAK!
Tabii ki buraya katılacak liderlerle yapılacak görüşmeler de oldukça önemli olacak. Putin ve Trump katılmıyor, bunu belirtmekte fayda var. Özellikle Trump'ın Güney Afrika'ya ilişkin bazı eleştirileri vardı. Putin de tabii ki şu an için farklı bir gündem üzerinden ilerliyor. Bu programa katılmıyorlar, zirveye katılmıyorlar. Ancak tabii ki birçok ülke liderinin orada olması ve yapılacak temaslarla birlikte aslında ülkeler arası ilişkiler ve G20'nin ortaya koyacağı vizyonu daha net bir şekilde göreceğiz.
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılanacak. Tabii ki buradaki yapılacak görüşmeler oldukça önemli. İsrail'in Gazze'deki katliamları ve soykırımları diyoruz.
Başkan Erdoğan'ın kurmayları, kabineden önemli isimlerin de yine bu ziyarette ve zirvede olması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ
İfade ettiğimiz gibi Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan en güçlü soykırım davası olarak görülüyor İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin Güney Afrika'nın başlatmış olduğu süreç ve Türkiye de tabii ki bu sürece dahil oldu. Özellikle Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak tabii ki bu hususta; İsrail'in Gazze'deki katliam ve soykırımlarına ilişkin, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından oldukça önemli olacak.
Yine Çin Devlet Başkanı'nın zirveye katılması beklenmiyor onu da belirtelim ancak üst düzey bir temsil gerçekleşecek zirvede. Tabii ki burada yapılacak görüşmelerle birlikte öte yandan yoksul ülkelere finansman sağlanması hususunun da enine boyuna görüşülerek ele alınması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA YOLCUSU
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.
Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
Başkan Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek.
Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.
