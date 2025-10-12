CANLI | Başkan Erdoğan Mısır yolcusu: Gazze zirvesine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Mısır’a gidecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın 13 Ekim'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılmak etmek üzere, Şarm El-Şeyh’i ziyaret edeceğini belirtti. Zirveye Trump’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla lider katılacak. ABD Başkanı Trump, Mısır'a doğru yola çıktığı sırada Başkan Erdoğan'a Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin övgü dolu ifadeleri kullandı. Trump "Türkiye, Gazze ateşkesi konusunda harika çaba gösterdi. Erdoğan çok yardımcı oldu, çünkü o saygı duyulan biri." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılmak için bugün Mısır'a gidecek.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER: ATEŞKES SÜRECİNDE ÇOK YARDIMCI OLDU
Trump Mısır'da gerçekleşecek Barış Zirvesi için yola çıktığı sırada uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLETİ VE ORDUSU VAR"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.
Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.
Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.
Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.
Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi..
BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP VE SİSİ'NİN DAVETİ İLE MISIR'A GİDİYOR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın 13 Ekim'de (yarın) Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak etmek üzere, Şarm El-Şeyh'i ziyaret edeceğini belirtti.
Duran paylaşımının devamında "Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK
Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Şarm El Şeyh'te yapılacak olan Liderler Zirvesi'ne Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağını açıkladı.
MISIR: ORTA DOĞU'YA BARIŞ VE İSTİKRAR GETİRME ZİRVESİ
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Pazartesi günü 20'den fazla ülke liderinin katılacağı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını duyurarak, "Zirve, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirme çabalarını artırmayı ve bölgesel güvenlik ve istikrarda yeni bir aşama başlatmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.
KİMLER DAVET EDİLDİ?
Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.
KATİL NETANYAHU KATILMAYACAK
Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuru takvimi 2025-2026 | VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, şartları neler?
- 33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TAKVİMİ | POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- 2025’in en güçlü orduları belli oldu: Türk askeri dünya devlerini solladı! Bakın kaçıncı sıradayız? Pakistan, İran, İtalya, İsrail...
- Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?
- Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, son durum ne? İnfaz koruma memuru sonuç sorgulama
- Grip mi, nezle mi, COVID mi? Hangi belirti hangi hastalığa ait? Ayırt etmenin en basit yolu
- Esnafa, EYT’liye 1800 günlük avantaj rehberi: 2026 erken emeklilik formülü noktası virgülüne çıktı
- EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İstanbul'da kapalı yollar listesi 2025 | Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü neden trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
- Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?
- Ne hissetseler gerçek oluyor! Astrolojiye göre sezgileri en güçlü 5 burç
- Narkozsuz ağrı kesici: Yoğun bakım hastalarının ağrısını dindiren müzik sırrı!