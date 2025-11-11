CANLI | Askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkemize ait bir kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü kaydedildi. Açıklamada arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan ile koordineli şekilde başlatıldığı belirtildi. Kazaya ilişkin A Haber'e konuşan Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla "Kumanda kaybına neden olan ani bir hidrolik kaybı da olabilir. Ya da elektrik sistemleri komple gitmiş olabilir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yaşanan kazaya ilişkin konuşurken "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Arama çalışmaları sürüyor" dedi. İçişleri Bakanı Yerlikaya uçağın enkazına 17.00 civarında ulaşıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.
DÜŞEN UÇAĞIMIZIN ENKAZINDAN GÖRÜNTÜLER!
Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağına ait parçalar bölge halkı tarafından görüntülendi.
Azerbaycan’da Türkiye’ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı için arma-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağa ait parçalara ulaşıldı. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine düşen uçağa ait parçalar bölge halkı tarafından görüntülendi.
MSB: ENKAZ İNCELEME MAKSADIYLA EMNİYETE ALINDI
MSB: Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.
BAKAN YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum.
Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.
Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun.
27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu. Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı.
KALKIŞ YAPTIKTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.
CEVDET YILMAZ AZERBAYCAN BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."
BAKAN FİDAN, GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle görüştü. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağa yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN HAYIRLI HABERLER GELMESİNİ DİLİYORUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun."
İŞTE UÇAĞIN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ
İçindeki 20 personelle Gürcistan'da düşen uçağın önceki görüntüleri ortaya çıktı.
EN GÜÇLÜ İHTİMAL: "YAPISAL MALZEME YORGUNLUĞU"
Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 askeri personelin bulunduğunu açıklarken, C-130 uçaklarıyla sayısız göreve katılan eski pilot Bülent Boralı, A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin ilk teknik analizlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.
"MOTORLAR ÇALIŞIYORDU, HAVADA PATLAMA GÖRÜNTÜSÜ YOK"
Kazaya ilişkin ortaya çıkan ilk görüntüleri değerlendiren eski pilot Bülent Boralı, motorların çalıştığını ve havada bir patlama emaresi olmadığını belirtti. Bu durumun, uçağın bir dış müdahale sonucu düşmediği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Boralı, bir uçağın düşmesi için en temel iki senaryoyu şu sözlerle özetledi:
"Uçağın düşmesi için ya motorları gidecek ya uçak üzerindeki kaldırma kuvvetinin ortadan kalkması lazım. Bunun için de ya yapısal olarak parçalanacak, yok olacak uçak veya motorlar duracak. Baktığımızda motorlar çalışıyor... Havada patlama görüntüsü olmaması bence bir nokta. Başka bir cisimle çarpışmış olmasıyla ilgili, hani havada başka bir şeyle çarpıştı da ondan dolayı mı yapısal olarak hasarlandı ve düştü, onu bilemiyoruz."
EN GÜÇLÜ İHTİMAL: "YAPISAL MALZEME YORGUNLUĞU"
Boralı, C-130 gibi yaşlı bir uçak filosunda "yapısal malzeme yorgunluğu" ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Bu uçakların çok zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Boralı, kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti:
"Eski olduğu için yapısal malzeme yorgunluğu söz konusu olabilir mi diye bakılabilir... Bu uçaklar 50'lerin sonunda üretilmiş bir uçaktan bahsediyoruz ve şartları o kadar zorlayarak uçan bir uçaktır ki bu, üzerindeki yüklerin sürekli olarak değiştiği, bir sivil uçak gibi de kullanılmayan, çok aktif kullanılan, çok taktik bir uçaktır. O sebeple yapısal olarak bu kadar yaşlı bir uçakta, hani kontrol edilse de olabilir. Sadece bir olasılık olarak söylüyorum."
"KIBRIS GAZİSİ" UÇAKLAR: "ÇOK SAĞLAM DİZAYN EDİLMİŞLERDİR"
C-130 uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri için önemine de değinen Bülent Boralı, bu uçakların Kıbrıs Barış Harekatı'nda dahi görev almış "gazi uçaklar" olduğunu söyledi. Son derece dayanıklı ve her türlü piste iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Boralı, "C-130 uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli taktik askeri nakliye uçaklarıydı. Çok çeşitli görev alanları var. Aynı zamanda Kıbrıs gazisidir biliyorsunuz C-130'larımız... Çok sağlam dizayn edilmiş uçaklardır," ifadelerini kullandı.
KAZA KIRIM EKİPLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK
Kazanın kesin nedeninin, olay yerine ulaşacak kaza kırım ekiplerinin yapacağı detaylı incelemeler ve uçağın kara kutusundan elde edilecek veriler sonucunda netleşeceğini belirten Boralı, sürecin uzun zaman alabileceğini sözlerine ekledi. Olayla ilgili hem Türk hem de Gürcü makamlarının başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
"20 PERSONELİMİZ VARDI"
AZERBAYCAN'DAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM ÖNERİSİ
Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.
Başbakan Asadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye gönderilmesine ve arama kurtarma çalışmalarına gerekli tüm desteğin sağlanmasına hazır olduklarını söyledi.
Kobakhidze, Azerbaycan'a gösterdiği destek için teşekkür ederek, olay yerinde ilgili kurum temsilcilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.
Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.
"SABOTAJ İHTİMALİ ZAYIF AMA..."
Uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen görüntülerin Gürcistan medyasında yayınlanmasının ardından, kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin ilk teknik analizlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.
"ÇOK UÇTA BİR MESELE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM"
Kazanın pilotaj hatasından ziyade ciddi bir teknik arıza kaynaklı olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Kemal Olçar, C-130 tipi uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ndeki geçmişine ve pilotların deneyimine dikkat çekti. Olçar, olayın sıradan bir kaza olmayabileceğini vurgulayarak, "Çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum. Yani belki çok ciddi bir teknik arıza ortaya çıkmış olabilir havada. Ondan kaynaklı olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor," dedi.
PİLOTAJ EĞİTİMİ ÜST DÜZEYDE: "GAZİ UÇAKLARIMIZ"
C-130 tipi uçakların 1964 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer aldığını ve pilotaj eğitimlerinin çok üst düzeyde olduğunu belirten Olçar, bu uçakların Kıbrıs Barış Harekatı gibi kritik operasyonlarda da görev aldığını hatırlattı:
"C-130 tipi uçaklar 1964'ten itibaren envanterimizde. Pilotaj eğitimleri çok üst düzeyde ve çok uzun dönem görev yapmış durumda. 1974 Kıbrıs Harekatı'nda altı uçak aynı anda havalanmış ve hava indirme harekatı düzenlemiş, gazi uçaklarımız birçoğu. Bu anlamda çok çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum."
SABOTAJ İHTİMALİ ZAYIF AMA...
Uçağın düştüğü bölgenin jeopolitik konumuna da değinen Kemal Olçar, sabotaj ihtimalini zayıf gördüğünü ancak yine de ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtti. Uçağın Rusya topraklarına yakın bir bölgede düşmesinin düşündürücü olduğunu ifade eden Olçar, "Gürcistan ve Azerbaycan bölgesine baktığımız zaman, hatta İran'ı da katarsak, Rusya topraklarına da çok yakın bir yer. Sabotaj ihtimali bana çok düşük gibi gözüküyor. Çünkü o mesafede güvenli uçuş bölgelerinin dışında C-130 tipi uçaklar çok seyretmezler. Güvenlikleri mutlaka sağlanmıştır," dedi.
KARA KUTU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK
Kazanın kesin nedeninin, olay yerine ulaşacak kaza kırım ekiplerinin incelemeleri ve uçağın kara kutusundan elde edilecek veriler ışığında netleşeceğini vurgulayan Olçar, "Gidilince mutlaka dediğim gibi teknik detaylar çıktığında biraz daha netleşmiş olacak. Sorumlu kişiler gerekli incelemeleri yapacaktır, gidince göreceklerdir. Kara kutu bir şekilde o bilgileri mutlaka saklamıştır. Oralardan elde edilen veriler ışığında, Sayın Hükümetimizin aktaracağı bilgiler karşılığında biz de tam olarak ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız," ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehidlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
"MÜHİMMAT PATLAMIŞ OLABİLİR"
Elektronik Yüksek Mühendisi Pilot Ahmet İzgi A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bahsi geçen uçak 4 motorlu jet motoruna sahip üstten kanatlı her zaman için beton veya asfalt olmasa da toprak piste de inip kalkabilen kargo amaçlı ağır yükler taşıyabilen güzel bir uçak. Aktif olarak dünyada 60 ayrı ülkede kullanılıyor. Toplam sayısı da 2 bin 500 civarında. Yani kargo denildiği zaman ilk akla gelen uçaklardan bir tanesi. Bu olayda ne olduğunu şu anda tahmin etmek çok zor ama gördüğüm kadarıyla öncelikle Gürcistan makamları uçağa ulaşmış görünüyorlar. Uçağın nereye düştüğü belli.
Eğer uçak parçaları kilometrelerce alana yayılmışsa bu uçağın havada patlamaya maruz kaldığının göstergesi olur. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz.
Eğer havada parçalanmış olarak yere doğru düşmüşse iki tane alternatif var. Hatta üç diyebiliriz. Bu uçağın Azerbaycan uçağı gibi kaza ile aşağıdan bir füzeyle vurulması veya omuzdan atılan herhangi bir sistemle vurulması veya uçağın içerisindeki bir mühimmatın kaza ile patlaması gibi şeylerle ancak bu uçak böyle bir şey yapabilir."
ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.
"RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"
Başkan Erdoğan kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
"SADECE RESMİ KURUMLARI DİKKATE ALIN"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda "Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
KUMANDA YA DA HİDROLİK KAYBI MI YAŞANDI?
Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fazla, “Normalde bu uçaklar kolay kolay kaza yapmazlar. Nakliye uçakları tamam eski uçaklar yaşları neredeyse 60-70 yaşında olan uçaklardan bahsediyoruz ama bu uçaklar 4 motorlu yani 1 motoru da gitse herhangi bir şey olmadan rahatlıkla gideceği yere gidebilir veya yakın bir meydana inebilir. Kuş sürülerine çarpsa keza aynı şekilde. Aklıma terörle ilgili herhangi bir şekilde dışarıdan bir şey olmuş olabilir mi diye soru işareti olarak geliyor ama bölgede herhangi bir bundan şüpheleneceğimiz tedirginlik duyacağımız yakın dönemde bir gelişme yok. Terörü de gündem dışı tutarsak insanın da aklına herhangi bir şey gelmiyor. Bir şekilde uçağın muhtemelen kumanda kaybı yaşanmış olabilir ama bu kumanda kaybına neden olan ani bir hidrolik kaybı da olabilir. Veya elektrik sistemleri komple gitmiş olabilir. Motor arızalarından farklı olarak düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
UÇAKTA KAÇ PERSONEL OLABİLİR?
Bu uçakların yedekli sistemlerden oluştuğunu belirten Fazla, “Bu uçaklarda en az iki tane pilotun görev yapması gerekiyor birbirlerini destekleyecek şekilde. Asgari 3 maksimum 5 personelin uçakta görev yaptığını öngörebiliriz. Onun haricinde uçakta bulunan yolcu olabilir özel görevli sivil personel olabilir ama ağırlıklı olarak askeri personel olur.” dedi.
İLK OLARAK 1964 YILIN ENVANTERE GİRDİ
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.
Karadağ, “Azerbaycan'da önemli bir güne şahitlik etmiştik. Oradan dönüşte, Azerbaycan'dan dönüşte, bir C-130 askeri kargo uçağımızın düştüğü ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı. Elimizde çok fazla bilgi yok ama yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımız, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Aslında C-130 askeri uçağını biz "Koca Yusuf" olarak biliyoruz. Bir nakliye uçağı, askeri uçak. İlk olarak 1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmişti. Dolayısıyla lojistik anlamında kullanılıyordu. Kazanın nasıl olduğu, düşüşün nasıl olduğuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ifade edildi. Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla işbirliği yapılıyor. Çalışma, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anlık elimize ulaşan, gelen bilgiler sadece bunlar. Umarız kötü haberler, daha kötü haberler almayız." şeklinde konuştu.
ASKERİ KARGO UÇAĞIMIZ DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.
Açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BEDAŞ’tan uyarı! 21 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Neden sürekli tıkanıyor? Burun tıkanıklığının sebepleri ortaya çıktı! Aslında çok farklıymış
- ANADOLU EFES MAÇ TAKVİMİ | Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 13 KASIM AKTÜEL | İndirim günleri başlıyor! A101 hangi ürünler indirimde? Elektrikli semaver, darbeli matkap…
- Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? FB Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 12-18 Kasım ŞOK aktüel katalog: Çeyiz hazırlığında olanlar için özel fırsatlar ŞOK’ta! Battaniye, bornoz, süpürge…
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı nereden izlenir?
- Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu
- Sessizce yayılıyor: Artık ilk 10 ölüm nedeni arasında! Her 7 yetişkinden biri risk altında
- 16.881 TL ve üstü maaş alana 39.000 TL ek ilave ödeme! 4A, 4B, 4C ve EYT'liye yatacak: Garanti, QNB, Vakıfbank...
- 11 Kasım Maç Takvimi: Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
- TOKİ 5.000 TL BAŞVURU ÜCRETİ ne zaman yatırılacak? TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu?