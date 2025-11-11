CANLI | Askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı

17:30 11 Kasım 2025

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 askeri personelin bulunduğunu açıklarken, C-130 uçaklarıyla sayısız göreve katılan eski pilot Bülent Boralı, A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin ilk teknik analizlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.

"MOTORLAR ÇALIŞIYORDU, HAVADA PATLAMA GÖRÜNTÜSÜ YOK"

Kazaya ilişkin ortaya çıkan ilk görüntüleri değerlendiren eski pilot Bülent Boralı, motorların çalıştığını ve havada bir patlama emaresi olmadığını belirtti. Bu durumun, uçağın bir dış müdahale sonucu düşmediği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Boralı, bir uçağın düşmesi için en temel iki senaryoyu şu sözlerle özetledi:

"Uçağın düşmesi için ya motorları gidecek ya uçak üzerindeki kaldırma kuvvetinin ortadan kalkması lazım. Bunun için de ya yapısal olarak parçalanacak, yok olacak uçak veya motorlar duracak. Baktığımızda motorlar çalışıyor... Havada patlama görüntüsü olmaması bence bir nokta. Başka bir cisimle çarpışmış olmasıyla ilgili, hani havada başka bir şeyle çarpıştı da ondan dolayı mı yapısal olarak hasarlandı ve düştü, onu bilemiyoruz."

EN GÜÇLÜ İHTİMAL: "YAPISAL MALZEME YORGUNLUĞU"

Boralı, C-130 gibi yaşlı bir uçak filosunda "yapısal malzeme yorgunluğu" ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Bu uçakların çok zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Boralı, kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti:

"Eski olduğu için yapısal malzeme yorgunluğu söz konusu olabilir mi diye bakılabilir... Bu uçaklar 50'lerin sonunda üretilmiş bir uçaktan bahsediyoruz ve şartları o kadar zorlayarak uçan bir uçaktır ki bu, üzerindeki yüklerin sürekli olarak değiştiği, bir sivil uçak gibi de kullanılmayan, çok aktif kullanılan, çok taktik bir uçaktır. O sebeple yapısal olarak bu kadar yaşlı bir uçakta, hani kontrol edilse de olabilir. Sadece bir olasılık olarak söylüyorum."

"KIBRIS GAZİSİ" UÇAKLAR: "ÇOK SAĞLAM DİZAYN EDİLMİŞLERDİR"

C-130 uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri için önemine de değinen Bülent Boralı, bu uçakların Kıbrıs Barış Harekatı'nda dahi görev almış "gazi uçaklar" olduğunu söyledi. Son derece dayanıklı ve her türlü piste iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Boralı, "C-130 uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli taktik askeri nakliye uçaklarıydı. Çok çeşitli görev alanları var. Aynı zamanda Kıbrıs gazisidir biliyorsunuz C-130'larımız... Çok sağlam dizayn edilmiş uçaklardır," ifadelerini kullandı.

KAZA KIRIM EKİPLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK

Kazanın kesin nedeninin, olay yerine ulaşacak kaza kırım ekiplerinin yapacağı detaylı incelemeler ve uçağın kara kutusundan elde edilecek veriler sonucunda netleşeceğini belirten Boralı, sürecin uzun zaman alabileceğini sözlerine ekledi. Olayla ilgili hem Türk hem de Gürcü makamlarının başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.