CANLI | Antalya, Muğla ve Aydın'da orman yangını! Köyceğiz'de 218 ev boşaltıldı | A Haber bölgede

01:33 20 Eylül 2025

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Lüks otellere yakın bölgede başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyük bir hızla yayılırken Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip ve arasözlerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekipler sevk edildi.

LÜKS OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında ekipler alevlerle iç içe mücadele etti. Alevlerin sahil istikametine ilerlerken bölgede bulunan lüks bir otel boşaltıldı. Otelde bulunan tatilciler bölgede otobüslerle bölgede bulunan diğer otellere taşındı. Bazı tatilciler ise ellerinde valizleri ile yollarda görüntülendi. Bazı vatandaşların ormanlık alandan yükselen alevleri endişeli gözlerle izlediği görüldü. Orman, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alırken yanan alanlarda soğutma çalışması sürüyor.



"ALANYA'DAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya ve Aksu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin, rüzgarla birlikte havanın kuru ve sıcak oluşunun yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirterek, "Alanya'da önemli yeni önemli bir yangın başladı. Yaylakonaklar mevkiinden Şıhlar Mahallesi'ne doğru hareket halinde ciddi bir yangın ve arkadaşlarımız müdahale ediyor" dedi.

"AKSU KONTROL ALTINA ALINDI"

Aksu yangınıyla ilgili son durumu paylaşan Şahin, "Hava karardıktan sonra bu bölgede yangın çıktı. Özellikle dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için hem çok duman yaptı hem de alevler gökyüzüne doğru yükseldi. Alan dardı ve arkadaşlarımız hızlı müdahale etti ve etrafını çevirdi. Şuan itibariyle kontrol altına alındı. Otelde dumandan rahatsızlık olmaması için tahliye gerçekleşti. Otelimizde herhangi bir konaklama söz konusu değil. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca ayaktayız. Bu kritik saatleri inşallah atlatacağız" ifadelerine yer verdi.

"MAALESEF YİNE İNSAN HAREKETLERİNDEN ÇIKAN YANGINLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Daha önce yangın çıkabilir uyarısında bulunduklarını da hatırlatan Şahin, "Maalesef yine insan hareketlerinden çıkan yangınlarla karşı karşıyayız. Özellikle sera atıklarıyla alakalı bu aralar, rüzgarın fazla olduğu, havanın kuru olduğu dönemde lütfen çok dikkatli olalım. Bu tür tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetleri asla girişmeyelim. Orman içerisinde zaten yasak. Ateşli piknik ve benzeri faaliyetleri yapmayalım. Bir izmarit şuanda büyük felakete yol açıp yüreğimizi yakabilir. Tüm vatandaşlarımıza duyarlı olmaları konusunda özellikle istirhamda bulunuyorum" dedi.