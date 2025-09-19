CANLI | Antalya, Muğla ve Aydın'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı
Birçok şehirde art arda orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Alanya, Aydın'ın Çine ve Muğla'da 7 bölgede orman yangını çıktı. Muğla’daki 7 ayrı orman yangınından 4ü söndürüldü 3’ü devam ediyor. Öte yandan Alanya ve Muğla’da bazı mahalleler boşaltıldı.
Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınları peş peşe çıktı. Dün geceden bu yana Antalya, Aydın ve Muğla'da alevlerle canhıraş mücadele sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
KÖYCEĞİZ'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.
170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.
Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.
TRAKTÖRLERLE MÜDAHALEYE KOŞTULAR
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.
Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.
YANGIN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.
Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.
Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
MUĞLA'DA 7 FARKLI BÖLGEDE YANGIN
Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.
Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37’de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi. Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. BU bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.
Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Muğla’da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken Milas’taki 2 yangın ile Köyceğiz’deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Hava müdahalesi başladı
Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.
TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler tedbir amacıyla kesildi.
Tahliye çalışması başlatıldı. Vatandaşların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşması sağlandı.
Alevlerle mücadele sürüyor.
Yangının elektrik tellerinin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı değerlendiriliyor.
ALEVLER EVLERE SIÇRADI
Aliefendi Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, bazı evlere sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti.
Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.
İş makineleri devreye girdi.
Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.
AYDIN ÇİNE'DE ORMAN YANGINI
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.
Yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
