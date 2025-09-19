CANLI | Antalya, Muğla ve Aydın'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

08:10 19 Eylül 2025

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.



Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37’de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi. Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. BU bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.



Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Muğla’da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken Milas’taki 2 yangın ile Köyceğiz’deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.



Hava müdahalesi başladı

Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.