CANLI | Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber'de! Katip market arabasıyla böyle kaçmış

19:01 04 Aralık 2025

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan Erdal Timurtaş aranırken şüphelinin adliyeden çıkış görüntülerine A Haber ulaştı.

İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA: İŞTE O ANLAR

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, ulaşılan özel görüntülerle ilgili, "Sürekli yayınlarımızda bir alışveriş arabası ve çöp poşetiyle altınları çıkardığını söylüyorduk. İşte o anların görüntüleri ilk defa A Haber ekranlarında. Şüpheli, kasanın bulunduğu noktaya gidip anahtarla kasayı açıyor, içerisindeki tüm altın ve gümüşleri arabaya doldurarak adliye koridorlarından yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor" bilgisini paylaştı.

SOĞUKKANLILIĞI PES DEDİRTTİ: SELAM VEREREK GEÇTİ!

Görüntülerde dikkat çeken en çarpıcı detay ise soyguncunun rahat tavırları oldu. Mercan, "Şüpheli buradan çıkarken arkadaşlarına ve görevlilere hiçbir şey belli etmemek adına selam vererek geçiyor. O kadar rahat ve doğal ki, kimse şüphelenmiyor" dedi.



TAKSİLERLE KAÇIŞ PLANI

Görüntülerin devamında şüphelinin adliyeden çıktıktan sonraki hareketleri de kaydedildi. Mercan, "Alışveriş arabasıyla dışarı çıktıktan sonra iki tane taksi bekliyor. Tüm altınları ve gümüşleri bu iki taksiye yüklüyor. Sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi boş arabayla tekrar adliyeye geri dönüyor ve kasayı yerine bırakıyor" diyerek kaçış planının detaylarını anlattı.

NEDEN 13 KASIM? TARİH SEÇİMİNDEKİ KRİTİK AYRINTI

Soygunun zamanlamasına dair önemli bir bilgiyi de paylaşan Mercan, "Asıl rutin denetim 15 Ocak'ta yapılacaktı. Şüpheliler bu tarihe kadar güvenlik kamerası kayıtlarının silineceğini hesaplayarak 13 Kasım'ı seçti. Eğer savcı olağanüstü bir denetim yapmasaydı, kamera kayıtları zaman aşımına uğrayacak ve delil kalmayacaktı" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Kemal Demir’in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirten Mercan, "Savcılık, anahtarın neden asıl sorumlu Kemal Zengin yerine Kemal Demir'de olduğunu sorguluyor. Şüpheli şu an hakim karşısında, tutuklanıp tutuklanmayacağı önümüzdeki dakikalarda belli olacak" dedi.Büyükçekmece adliyesindeki soygunun ilk görüntüleri ortaya çıktı.