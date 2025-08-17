CANLI | Çanakkale'de alevlerle mücadele! 6 köy tahliye edildi Bakan Yumaklı'dan uyarı: Dışarıda ateş yakmayın | A Haber bölgede
Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele sürerken ekiplerin yoğun müdahalesi de devam ediyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın Eceabat ilçesine ulaştı. Yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ederken tahliye kararı verilen 6 köydeki vatandaşlar güvenli alanlara sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Gelibolu'da vatandaşlara dışarıda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunarak havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti. A Haber ekipleri ise bölgeden gelişmeleri anbean aktarıyor...
Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile bazı yangınlar kontrol altına alınırken diğer yangınlar ise sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
BOLU'DA OTLUK ALANDA YANGIN: 3 EV KÜL OLDU
Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangından alevlerin sıçradığı 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü.Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde çıktı. Köyde evlerin yakınında bulunan otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Yangının büyümesiyle birlikte alevler evlere sıçradı. Ev, ahır ve samanlıkların yanmasıyla birlikte büyüyen yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangında 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
BAKAN YUMAKLI: ÇANAKKALE'DE 6 KÖYDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ NOKTAYA TAHLİYE EDİLDİ .
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 Uçak, 18 Helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor.
6 KÖYDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ NOKTAYA TAHLİYE EDİLDİ
Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor.
Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır.
DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYIN
Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.
Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkiliği olduğunu gösteriyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA ÇIKTI .
Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sıçramamıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
TARİHİ NOKTALAR GİRİŞLER DURDURULDU
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.
VALİ TORAMAN: EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR
Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"YERLEŞİM BİRİMLERİNE SİRAYET ETMEDİ"
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.
Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini dile getiren Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.
Gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı
RÜZGAR DİNDİ YANGININ ENERJİSİ AZALDI
A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangına ilişin bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Yangının Eceabat sınırını da aştığını belirten Sezer, şu ifadeleri kullandı:
"Gelibolu'da başlayan ve Eceabat sınırını da aşan yangın genişleyerek devam ediyor. Büyük Anafarta köyüne yaklaşmış durumda. Gelibolu yarım adasının önemli bölümünde yangın etkili oldu. Geniş bir satıhda alevlerin etkisi devam ediyor. Öncelikle yangının başladığı ve büyüme eğilimi gösterdiği saatlerden sonra geride bıraktığımız dakikalarda rüzgarın hızında bir azalma olduğunu söyleyelim. Bu da alevlere yansımış durumda. Rüzgar fazla iken yüksek görünen alevler, şuan biraz daha sinmiş durumda. Bununla da yangının enerjisinin biraz azaldığını söyleyebiliriz."
ÇANAKKALE’DE 5 KÖYDEN 251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın sürerken tedbir amacıyla tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.
YANGIN TAHLİYE EDİLEN KÖYLERE SIÇRAMADI
Çanakkale Valiliği'nin yangında tedbir amaçlı tahliye edilen köyler hakkında bilgi verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çanakkale Gelibolu Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyümüzden 251 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır. Bunlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevinde misafir edilmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlarımız, ekiplerimiz yangına karşı mücadeleye devam etmektedir. Şu an itibari ile yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir."
ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA 5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 12 helikopter karadan ise 94 arazöz, 3 iş makinesi toplam 560 personel ile müdahale ediliyor.
YANGINDA TEDBİR AMAÇLI 5 KÖY BOŞALTILDI
Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi.
.
A HABER GELİBOLU'DAKİ YANGININ MERKEZİNDE .
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını alarmı devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla büyürken, yangın tarihi Gelibolu Yarımadası’na doğru ilerliyor. Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. A Haber ekibi gelişmeleri anbean aktardı.
Muhabir Vedat Sezar, “Rüzgar o kadar kuvvetli ki alevler 1 kilometre ileriye taşınıyor” dedi. Yangının boyutu nedeniyle bölge adeta mahşer alanına dönmüş durumda. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle vatandaşların zehirlenme riski bulunduğu belirtiliyor.
ÇANAKKALE'DE YANGIN! GELİBOLU'DA 2 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 11 uçak, 10 helikopter karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personel ile müdahale ediliyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tahliye ediliyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın, dron ile havadan görüntülendi.
