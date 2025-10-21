21 Ekim 2025, Salı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 günlük Körfez çıkarması! Ana gündem Gazze | İlk durak Kuveyt

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 03:39 Güncelleme: 21.10.2025 04:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kuveyt, Katar ve Umman olmak üzere 3 günlük Körfez turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan program kapsamında ilk olarak Kuveyt'e ziyaret edecek. Gerçekleşecek temaslarda ise ana gündem maddesi Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşaası sürecinde ortaya koyacağı katkılar olacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kuveyt'ten Körfez turuna ilişkin detayları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün (21 Ekim) 3 gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan program kapsamında ilk olarak Kuveyt'i, daha sonra Katar ve Umman'ı ziyaret edecek. Gerçekleşecek görüşmelerde ise ana gündem Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşaası olacak.

03:32 21 Ekim 2025

KUVEYT'TE AY YILDIZLI HAZIRLIK

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt'ten detayları aktardı. 

Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları ise şöyle...

Kuveyt'te Ay yıldızlı Türk bayraklarını birçok noktada görmek mümkün. Başkan Erdoğan'ı bekliyor Kuveyt diyebiliriz. Başkan Erdoğan Körfez'e bir kez daha geliyor. Geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz İsrail'in Doha'ya, Katar'ın başkent Doha'ya gerçekleştirmiş olduğu saldırının akabinde liderler Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Doha'da toplanmış, görüşmüşlerdi ve tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bunun akabinde ise Başkan Erdoğan üç ülkeyi ziyaret edecek. İlk durak Kuveyt, birçok noktada hem Kuveyt hem de Ay yıldızlı Türk bayrağımızı görmek mümkün. Bugün önemli olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde gündüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'te olması bekleniyor. Resmi törenle karşılanacak, sonrasında da baş başa görüşmeler yapılacak ve daha sonra heyetler arası görüşmeler ve imza töreni olacak. 

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Kuveyt'le Türkiye arasında önemli konular noktasında anlaşmaya varılması ve imzaların atılması bekleniyor. Önemli bir lokasyon ifade ettiğimiz gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Kuveyt. Dünya petrolünün yüzde 10'u buradan geçiyor. Bu hususta 6. sırada. Parası oldukça değerli. Tabii ki iki ülke arası ticaret hacminin geliştirilmesi, Türkiye'nin Irak'la varmış olduğu Kalkınma Yolu projesi vardı. Basra Körfezi'nde bu anlamda oldukça önemli bir konumda Kuveyt'te. Bunun içerisinde olmak isteyecektir daha doğrusu. Bu gibi konuların ele alınması bekleniyor. Enerji noktasında da zengin bir ülkeden söz ediyoruz. Bu hususta ticaret hacminin artırılması ve enerji alımında da yeni anlaşmaların imzalanması muhtemel. 

2. DURAK KATAR OLACAK

Akabinde Katar'a da geçecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yarın akşam saatlerinde Katar'da olacak. Çarşamba günü ise Katar Emiri'yle Tamim bin'le bir araya gelecek. Görüşmeler yapılacak. Katar'da da anlaşmalar gerçekleştirilecek ve son durağı ise Umman olacak. Bu üç ülkede yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel konular da değerlendirilecek. Tabii ki Gazze konusu da değerlendirilecek. Neden Gazze diyorum? Ateşkes sürecinin sonlanmasıyla birlikte aslında Gazze'nin yeniden inşası noktasında bu ülkelerle ortak hareket edilmesi de muhtemel diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. 

00:01 21 Ekim 2025

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAMINA YILMAZ VEKALET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün sürecek Körfez Turu dolayısıyla Cumhurbaşkanı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edecek.  

 

10:11 20 Ekim 2025

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KÖRFEZ TURU'NA İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Duran, Körfez turunun 21-23 Ekim'de gerçekleşeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır." dedi.
 

 

