Başkan Erdoğan'dan üst üste diplomatik temaslar: Önce Şi Cinping sonra Putin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde çok sayıda diplomatik temasta bulunacak. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu Çin'in Tiencin kentinde yoğun diplomasi trafiği yürütecek.
Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi planlanıyor.
İKİNCİ GÖRÜŞME ŞERİF İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
İLK GÖRÜŞME EV SAHİBİYLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.
Başkan Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."
