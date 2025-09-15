Başkan Erdoğan Katar'da! İTT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde hangi karar çıkacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi toplantısı kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın katılacağı zirvede İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırının yanı sıra Gazze'deki sürdürdüğü soykırım ve işgal operasyonlarının ele alınması bekleniyor. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'dan toplantı öncesi son durumu aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından acil çağrısı üzerine gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılacak.
HAVALİMANINDA KARŞILANDI
ERDOĞAN KATAR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Büyükelçilik mensupları karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN DOHA'YA GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sabah saat 10.20 sıralarında Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.
CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, 15 Eylül'de Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
A HABER KATAR'DA
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesi son durumu aktardı.
Hacıalioğlu'nun açıklamalarında satır başları...
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar bu vb. saldırılara caydırıcı olmak gibi görülüyor. Acil kodlu bir toplantı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin ardından ise Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşme gerçekleştirdi. Aslında bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı toplantı bugünkü liderler zirvesinin temelini oluşturdu. Bu hususta birçok öneri ve çalışma var. Özellikle Arap Ligi'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) caydırıcılığını artırılmasına yönelik birçok teklif var. Örneğin Mısır'ın NATO benzeri bir silahlı ordu oluşturma noktasında öneriler geliyor. Öte yandan İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine düzenlediği saldırıda 6 kişi ölmüştü. Özellikle bu durum çevre ülkelerinden kınandı. Ancak yeterli değil çünkü İsrail saldırılarına devam ediyor.
"ERDOĞAN'IN 14.30'DA KATAR'DA OLMASI BEKLENİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da Katar'da olmasını bekliyoruz. Ardından saat 15.00'da ise aile fotoğrafı ile birlikte Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi başlayacak. Buradan çıkacak mesajlar oldukça önemli olacak. Öte yandan Katar'ın ABD'den aldığı ve saldırı sırasında devreye girmeyen hava savunma sistemleri ele alınacak. Bu durum Özellikle caydırıcılığı artıracak bir somut adım olacak mı? İsrail çevrede bulunan herhangi bir ülkeye saldırı gerçekleştirdiğinde fiili bir saldırı ile karşılaşıp karşılaşmayacağı değerlendirilecek. İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken İran, Lübnan, Suriye'ye saldırdı. Ülkelerin yaptırımları devam ederken Suudi Arabistan ve Kuveyt'in İsrail vatandaşlarına karşı ülkelerine giriş noktasında yasak getirmişti. Bu toplantıda bu açıdan oldukça önemli olacak.
