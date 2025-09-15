Başkan Erdoğan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi toplantısı kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın katıldığı zirvede İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırının yanı sıra Gazze'deki sürdürdüğü soykırım ve işgal operasyonları ele alındı .Başkan Erdoğan, zirvede önemli mesajlar verdi ve İslam dünyasına İsrail'e yönelik somut adımlar atması yönünde çağrı yaparak "Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." dedi. Erdoğan zirvede ülke liderleri ile peş peşe görüşmelerde bulundu. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'dan toplantı öncesi son durumu aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından acil çağrısı üzerine gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.
ERDOĞAN KATAR'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Türkiye'ye hareket etti.
"TOPLANTI SONUÇLARININ HARFİYEN TAKİP EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"
Başkan Erdoğan'ın Katar'daki zirveye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde aldığımız kararların İsrail tehdidini durdurmak için ilave adımlar atılmasına vesile olmasını, toplantımızın sonuçlarının harfiyen takip edilmesini temenni ediyorum.
İsrail, Filistin’den sonra Lübnan’a, Yemen’e, İran’a ve Suriye’ye saldırdı. Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi.
Şimdi de ara bulucu Katar’a saldırdı. Son saldırı, İsrail’in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Netanyahu hükûmetinin esas amacının, bir yandan Filistin’deki katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir.
İslam âlemi, İsrail’in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkâna Allah’ın izniyle sahiptir. Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz."
KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ! ANLAMLI HEDİYE
Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşmede hediye edilen tablo ise dikkat çekti.
IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ: TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİMESAJI
Başkan Erdoğan Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.
Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle görüşmesinde terörle mücadelede işbirliğinin süreceğini, birçok alanda ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti
PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU: İSRAİL YAPTIKLARININ HESABINI VERMELİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail’in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan Türkiye’nin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
ERDOĞAN ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ: SURİYE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE VURGU
Başkan Erdoğan, zirveye katılan Suriye Arap Cumhuriyeti lideri Ahmed Şara ile görüştü.
Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Şara’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihî önemde olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Erdoğan Türkiye’nin Suriye’de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye’nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG’nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan'a görüşme de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN SOMALİ LİDERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesinde, Filistin’e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'a, İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu, ekonomik alanda atılacak adımların sonuç vereceğini ifade etti.
ZİRVEDE TEMASLAR BAŞLADI
Zirveye, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Başkan Erdoğan Katar'daki zirveye katılırken ilk olarak aile fotoğrafı çekildi.
HAVALİMANINDA KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha şehrinde karşılandı.
ERDOĞAN KATAR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Büyükelçilik mensupları karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN DOHA'YA GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sabah saat 10.20 sıralarında Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.
CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, 15 Eylül'de Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
A HABER KATAR'DA
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesi son durumu aktardı.
Hacıalioğlu'nun açıklamalarında satır başları...
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar bu vb. saldırılara caydırıcı olmak gibi görülüyor. Acil kodlu bir toplantı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin ardından ise Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşme gerçekleştirdi. Aslında bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı toplantı bugünkü liderler zirvesinin temelini oluşturdu. Bu hususta birçok öneri ve çalışma var. Özellikle Arap Ligi'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) caydırıcılığını artırılmasına yönelik birçok teklif var. Örneğin Mısır'ın NATO benzeri bir silahlı ordu oluşturma noktasında öneriler geliyor. Öte yandan İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine düzenlediği saldırıda 6 kişi ölmüştü. Özellikle bu durum çevre ülkelerinden kınandı. Ancak yeterli değil çünkü İsrail saldırılarına devam ediyor.
"ERDOĞAN'IN 14.30'DA KATAR'DA OLMASI BEKLENİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da Katar'da olmasını bekliyoruz. Ardından saat 15.00'da ise aile fotoğrafı ile birlikte Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi başlayacak. Buradan çıkacak mesajlar oldukça önemli olacak. Öte yandan Katar'ın ABD'den aldığı ve saldırı sırasında devreye girmeyen hava savunma sistemleri ele alınacak. Bu durum Özellikle caydırıcılığı artıracak bir somut adım olacak mı? İsrail çevrede bulunan herhangi bir ülkeye saldırı gerçekleştirdiğinde fiili bir saldırı ile karşılaşıp karşılaşmayacağı değerlendirilecek. İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken İran, Lübnan, Suriye'ye saldırdı. Ülkelerin yaptırımları devam ederken Suudi Arabistan ve Kuveyt'in İsrail vatandaşlarına karşı ülkelerine giriş noktasında yasak getirmişti. Bu toplantıda bu açıdan oldukça önemli olacak.
