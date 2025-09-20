Başkan Erdoğan ABD'de! BM kürsüsünde Gazze'nin sesi olacak | Başkan Erdoğan BM Genel Merkezi’ne gitmek üzere Türkevi’nden çıkış yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 15. kez dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasında “Dünya beşten büyüktür” vurgusu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve terör devleti İsrail'e karşı atılacak adımlar öne çıkacak. ABD’ye giden Başkan Erdoğan,Türkevi'nde karşılandı. Burada A Haber'in sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz. Orta Doğu'da atılacak adımlar hayati" dedi. Başkan Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı yüz yüze görüşme ise merak konusu olurken detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. Erdoğan, BM Genel Merkezi’ne gitmek üzere Türkevi’nden çıkış yaptı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek.
ABD'ye giden Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirecek. Öte yandan gözler Başkan Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ’NDEN ÇIKIŞ YAPTI
BAŞKAN TÜRK YATIRIM KONFERANSI'NA KATILDI
Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
BAŞKAN'A SEVGİ DOLU KARŞILAMA
Başkan Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU!
Başkan Erdoğan A Haer'in sorusunu cevapladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde
Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİNDE!
TÜRKEVİ ÖNÜNDE HEYECANLI BEKLEYİŞ: CUMHURBAŞKANIMIZ ABD'YE HOŞ GELDİNİZ
A Haber Muhabiri Kübra Bal, Türkevi önünden detayları şu ifadelerle aktardı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar içinde bizim de bulunduğumuz Türkevci2nde olacak. Tüm basın mensupları aynı zamanda Türk vatandaşları burada bekleyişlerini sürdürüyorlar.
Hemen öncesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını belirtelim. Amerikan polisi buraAda yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar da tam ileri kısımda bulunuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere.
Ellerinde Türk bayrakları var, pankartlar tutuyorlar, 'Cumhurbaşkanımız ABD'ye hoş geldiniz' yazılır pankartlar tutuyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması da bekleniyor. "
TÜRKEVİ ÇEVRESİNDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ABD'nin New York kenti, BM 80. Genel Kuruluna hazırlanıyor. İngiltere, Avusturalya ve Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıdığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılacak olan Başkan Erdoğan'ın ikamet edeceği sokakta güvenlik önlemleri arttırıldı. Türkevini'nin bulunduğu caddede yaya trafiği barikatlarla sınırlandırıldı.
Çöp araçları ve polis araçlarının da bulunduğu caddede çok sayıda New York polisi de konuşlandı. TOMA ve çevik kuvvetin yanı sıra keskin nişancılar da BM binası çevresinde güvenliği sağlamaya başladı. Manhattan Doğu Nehri üzerinden oluşabilecek tehlikelere karşı New York Polis Departmanına bağlı sahil güvenlik botları Doğu Nehri'nde konuşlandı.
BAŞKAN ERDOOĞAN ABD'YE GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla ABD'nin New York kentine gitti.
NETANYAHU'YA BASKI ÇAĞRISI YAPACAK
Türkiye, Birleşmiş Milletler(BM) Şartı'nın temel ilkelerini hiçe sayarak bölgeyi kana bulayan İsrail'in mezalimini dünyaya haykıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 14 hitabında dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturdu.
BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açarak dünyaya ders verdi. Erdoğan'ın 80'inci BM Genel Kurulu'nda uluslararası topluma İsrail'in tüm insanlık suçlarının hesabını vermesi, bu olana kadar da dünyanın Netanyahu hükümetine baskı ve yaptırım uygulaması yönünde çağrı yapması bekleniyor.
Öte yandan BM genel Kurulu'ndaki "Gazze için manifesto" niteliğinde olması beklenen hitabının ardından Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkileri özellikle uçak alımları konusu önemli yer tutacak. Erdoğan'ın liderliğine duyduğu sempatiyi kameralar karşısında dahi dile getiren Başkan Trump ile görüşmede, Erdoğan'ın Gazze'deki krize ayrı parantez açabileceği değerlendiriliyor.
CEVDET YILMAZ VELAKET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD YOLCUSU! BM KÜRSÜSÜNDE GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Yarın ABD'ye hareket edecek olan Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirecek.
"FİLİSTİN DEVLETİNİ BİR AN EVVEL TANIMAYA DAVET EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, geçen yıl 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap ettiği konuşmasında uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulunmuş ve "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulunda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma, artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında da geniş yer bulmuştu.
GÖZLER 23 EYLÜL'DE
Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
HANGİ MESAJLARI VERECEK?
BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.
Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde birer konuşma yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet etmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.
Trump, Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise Trump'ın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDE FİLİSTİN'İN MAZLUMLARIN SESİ OLACAK"
Detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. Bal'ın açıklamaları şöyle: "BM Genel Kurulu İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam politikaları, Suriye'deki yaşanan gerginlik ve henüz ateşkesi kavuşmayan Rusya Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gerçekleştiriliyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 21-24 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde olacak. Erdoğan, BM kapsamında çalışmalarını sürdürecek. 25 Eylül'de ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Washington'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu ikili görüşmede özellikle ticaret, askeri yatırım ve savunma sanayi konuları da ele alınacak. Boeing uçaklarının alımı, F-35 F-16 konuları masaya yatırılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden vereceği mesajlar oldukça önemli. Bu yıl 15. kez hitap ediyor olacak. İlk konuşmacı geleneksel olarak Brezilya, ABD ev sahibi ülke olarak iki konuşmacı, Türkiye ise dördüncü sırada yer alıyor. Tabii Türkiye'de Başkan Erdoğan ise kürsüde barış mesajları verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etmiş ve Filistin'in sesi olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Filistin'in mazlumların sesi olacak. İsrail Gazze yönelik katliam politikasının son bulması için de yine Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması iki devlette çözümün olması için haykıracak. İsrail'in Gazze yönelik topyekun işgal kararının da kabul edilemez olduğunu ifade edecek."
