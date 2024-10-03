🔴 CANLI | A Haber savaş cephesinde! İsrail... Lübnan... İran... İşte en sıcak görüntüler
Orta Doğu'da eller tetikte. A Haber ekipleri günlerdir savaşın en sıcak anlarını canlı yayında aktarmaya devam ediyor. İslim İstanbullu Tel Aviv'den, Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan ve Ekber Karabağ ise Tahran'dan son gelişmeleri aktardı. İşte tarihe geçen özel yayınlarla dakika dakika yaşananlar...
İran İsrail'i, İsrail Beyrut ve Şam'ı vurdu. Dünya diken üstünde ve Orta Doğu'da eller tetikte...
SAVAŞIN SICAK ANLARI A HABER'DE
A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak bölgelerden en özel görüntülerle son gelişmeleri aktarıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
TEL AVİV SEMALARINDA HAREKETLİLİK
İslim İstanbullu: İsrail semalarında helikopterler şu anda uçuş halinde güvenlik tedbirleri çerçevesinde. İsrail’de durum bir hayli gergin. Yalnızca helikopterler değil insansız hava araçlarının seslerini duyabiliyoruz. Siren sesleri duyuyoruz.
A HABER TEL AVİV SOKAKLARINDA
İslim İstanbullu: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor. İran’ın gerçekleştirmiş olduğu füze saldırısının yankıları hala İsrail’de hissediliyor.
Bizler dün o atışın gerçekleştiği noktalardan birindeydik. MOSSAD karargahının 150 metre ilerisinde isabet eden bir noktada yayınımızı gerçekleştirdik. Orada krater oluştuğunu ve füzenin etkisiyle araçlarda meydana gelen hasarı aktarmıştık.
Bugün sıcak bir gün olacak gibi gözüküyor. İsrail’in İran’a misillemesi bekleniyor. İsrail basınını taradığımızda buna benzer yorumlar var. Önümüzdeki saatlerde bir misilleme bekliyoruz.
Tel Aviv sokaklarında sakinlik hakim. İran’ın saldırıları Tel Aviv’de ciddi anlamda hissedildi. Merkezi noktaların bile daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.
DAHİYE'DEKİ YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ
Lübnan'ı karadan işgal eden İsrail, Hizbullah'ın Kalesi olarak bilinen Dahiye'yi aralıksız bombardımana tuttu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt başkent Beyrut'un güneyindeki bölgenin son halini görüntüledi. Yaşanan yıkımın boyutları A Haber objektifine yansıdı.
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