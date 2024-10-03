🔴 CANLI | A Haber savaş cephesinde! İsrail... Lübnan... İran... İşte en sıcak görüntüler

09:10 03 Ekim 2024

İslim İstanbullu: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor. İran’ın gerçekleştirmiş olduğu füze saldırısının yankıları hala İsrail’de hissediliyor.

Bizler dün o atışın gerçekleştiği noktalardan birindeydik. MOSSAD karargahının 150 metre ilerisinde isabet eden bir noktada yayınımızı gerçekleştirdik. Orada krater oluştuğunu ve füzenin etkisiyle araçlarda meydana gelen hasarı aktarmıştık.

Bugün sıcak bir gün olacak gibi gözüküyor. İsrail’in İran’a misillemesi bekleniyor. İsrail basınını taradığımızda buna benzer yorumlar var. Önümüzdeki saatlerde bir misilleme bekliyoruz.

Tel Aviv sokaklarında sakinlik hakim. İran’ın saldırıları Tel Aviv’de ciddi anlamda hissedildi. Merkezi noktaların bile daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.