TAM BİLET ÜCRETİ 40 TL'YE YÜKSELDİ Mart 2019'da 2,50 TL olan tam bilet ücreti, Ağustos 2026 itibarıyla 40 TL'ye çıktı. Böylece 7 yılı aşkın sürede toplu taşıma ücretlerinde yüzde 1500 oranında artış yaşandı.

Mansur Yavaş'ın ücretsiz ulaşım açıklaması yeniden gündemde! | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Sabah'ta yer alan habere göre ücretsiz aktarma uygulamasının sona ermesi ve aktarma ücretinin 20 TL olarak belirlenmesi de günlük ulaşım maliyetlerine yansıdı.

AYLIK ULAŞIM GİDERİ 3 BİN 120 TL'Yİ BULUYOR

Ankara'da işe giderken iki, dönüşte de iki toplu taşıma aracı kullanan bir vatandaşın günlük ulaşım gideri 120 TL'ye ulaşıyor.

Bu tutar, ayda 26 iş günü üzerinden hesaplandığında 3 bin 120 TL'ye karşılık geliyor.

DİĞER ŞEHİRLERLE ARASINDAKİ FARK

Paylaşılan ücret bilgilerine göre, Sakarya'da tam bilet 20 TL, öğrenci bileti 10 TL olarak uygulanırken aktarmalar ücretsiz yapılıyor.

Aydın'da tam bilet 30 TL, öğrenci bileti 15 TL; Ordu'da ise tam bilet 32,50 TL, öğrenci bileti 19 TL olarak belirtiliyor. Her iki şehirde de aktarmalardan ücret alınmadığı ifade ediliyor.