Ankara'da ulaşım ücretleri 7 yılda yüzde 1500 arttı! Tam bilet 40 TL oldu
Ankara'da toplu taşıma ücretleri, 2019'dan Ağustos 2026'ya kadar yüzde 1500 artarak 2,50 TL'den 40 TL'ye yükseldi. Aktarma ücretinin 20 TL olarak uygulandığı başkentte, işe giderken ve dönerken ikişer araç kullanan bir vatandaşın aylık ulaşım gideri 3 bin 120 TL'yi buluyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ücretsiz ulaşıma ilişkin açıklamaları da yeniden gündeme geldi.
Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde son 7 yılda yaşanan artış dikkat çekti.
TAM BİLET ÜCRETİ 40 TL'YE YÜKSELDİ
Mart 2019'da 2,50 TL olan tam bilet ücreti, Ağustos 2026 itibarıyla 40 TL'ye çıktı. Böylece 7 yılı aşkın sürede toplu taşıma ücretlerinde yüzde 1500 oranında artış yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre ücretsiz aktarma uygulamasının sona ermesi ve aktarma ücretinin 20 TL olarak belirlenmesi de günlük ulaşım maliyetlerine yansıdı.
AYLIK ULAŞIM GİDERİ 3 BİN 120 TL'Yİ BULUYOR
Ankara'da işe giderken iki, dönüşte de iki toplu taşıma aracı kullanan bir vatandaşın günlük ulaşım gideri 120 TL'ye ulaşıyor.
Bu tutar, ayda 26 iş günü üzerinden hesaplandığında 3 bin 120 TL'ye karşılık geliyor.
DİĞER ŞEHİRLERLE ARASINDAKİ FARK
Paylaşılan ücret bilgilerine göre, Sakarya'da tam bilet 20 TL, öğrenci bileti 10 TL olarak uygulanırken aktarmalar ücretsiz yapılıyor.
Aydın'da tam bilet 30 TL, öğrenci bileti 15 TL; Ordu'da ise tam bilet 32,50 TL, öğrenci bileti 19 TL olarak belirtiliyor. Her iki şehirde de aktarmalardan ücret alınmadığı ifade ediliyor.
Ankara'da ise tam bilet 40 TL, öğrenci bileti 20 TL ve aktarma ücreti 20 TL olarak uygulanıyor.
YAVAŞ'IN ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI GÜNDEMDE
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 22 Kasım 2025'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklama, toplu taşıma ücretlerindeki artışla birlikte yeniden gündeme geldi.
Yavaş, söz konusu görüşmelerde "Ankara halkını bedava taşıyarak trafik sorununu çözeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Yavaş'ın daha önce gündeme getirdiği asgari ücretlilere aylık 52 bilet desteği ile Dışkapı, Cebeci ve Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz ulaşım sağlayacak hatlara ilişkin vaatlerin de hayata geçirilmediği belirtildi.
7 YILDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NASIL DEĞİŞTİ?
Ankara'da tam bilet ücretinin yıllara göre değişimi şöyle:
Tarih Tam bilet
Mart 2019 2,50 TL
Eylül 2019 3,25 TL
Ocak 2022 4,50 TL
Mart 2022 6,50 TL
Temmuz 2023 15 TL
Temmuz 2024 21 TL
Kasım 2024 26 TL
Aralık 2025 35 TL
Ağustos 2026 40 TL
Ağustos 2026'da 40 TL'ye ulaşan tam bilet ücreti, Mart 2019 seviyesinin 16 katına çıktı.