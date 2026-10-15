Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Türkiye ziyaretinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.
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