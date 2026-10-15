Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Türkiye ziyaretinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.

Duran'ın sosyal medya açıklaması (Foto: AA)



İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.



BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.