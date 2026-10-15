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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Türkiye ziyaretinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.

Duran'ın sosyal medya açıklaması (Foto: AA)Duran'ın sosyal medya açıklaması (Foto: AA)

İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

#Recep Tayyip Erdoğan #Hun Manet
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