Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefon diplomasisi! Önce Kazakistan, ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti lideriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederken, ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN KONGOLU MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü amacıyla başlatılan süreçleri desteklediklerini ifade etti. Mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkıları sunabileceklerini de belirtti.