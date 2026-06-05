Adalet teşkilatına dev kadro! 15 bin personel alımı için düğmeye basıldı

Adalet teşkilatında personel takviyesi için süreç resmen başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin personel alımının detaylarını paylaşarak, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar birçok birimde yeni istihdam sağlanacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teşkilatın kapasitesini artıracak müjdeyi paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, bu büyük operasyonun amacını ise, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz." sözleriyle aktardı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU: ASLAN PAYI ADLİYELERİN

Bakanlığın yapacağı dev alımın hangi birimlere dağıtılacağı da netlik kazandı. Personel ihtiyacını karşılamak adına titizlikle planlanan kontenjanları açıklayan Bakan Akın Gürlek, "Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek." bilgisini paylaştı.

Bu dağılımla birlikte, özellikle yerel mahkemelerdeki iş yükünün hafifletilmesi ve süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

BAŞVURU TAKVİMİ: İLAN 6 HAZİRAN'DA YAYIMLANIYOR

Binlerce adayın merakla beklediği başvuru süreciyle ilgili detayları paylaşan Bakan Gürlek, ilan detaylarının 6 Haziran'da Resmî Gazete'de ve Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanacağını belirtti. Başvuru kanalını ve tarihlerini de netleştiren Gürlek, "Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ŞÜKRAN MESAJI

Adalet teşkilatının daha da profesyonelleşmesi için sağlanan bu imkan dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bakan Akın Gürlek, "Tensipleriyle bizlere bu imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Gürlek, paylaşımını "Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." temennisiyle noktaladı.