Atama kararları Resmi Gazete'de! Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerinde değişikliğe gidildi. Kararla birlikte mevcut Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken, yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. Resmî karar doğrultusunda yapılan değişiklikle birlikte Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem başlamış oldu.

İçişleri Bakanlığı'nda ise bakan yardımcılığı görevlerinde yapılan değişiklikle görevden alınanların yerine 3 yeni isim atandı. Karar kapsamında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken, bakan yardımcılıklarına Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yapılan değişiklikle birlikte İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar yürürlüğe girdi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ALİ ÇELİK KİMDİR?

1976 yılında Uşak'ta doğan Ali ÇELİK, ilköğrenimini Uşak'ta ortaöğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra'da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine 20.08.2023 tarihinde başladı. Ali ÇELİK evli ve iki çocuk babasıdır.