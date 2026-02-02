Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine toplantısında birçok önemli konu masaya yatırıldı. Toplantının sona ermesi ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

86 milyona hizmet ediyoruz. Millete hizmet etmeyi daha da yükseltmenin gayreti içindeyiz. Çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla devam ettirdik. Türkiye'yi ihya etme çabasındayız.

Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

Millete ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla sürdürdük. Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri yakından takip ederken, içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

Göreve geldiğimizde bölünmüş yol ağımız sadece 6 bin 101 kilometreydi. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Başka bahane bulamadıkları için bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen bunu yaptık. Bölünmüş yol yatırımlarımız ekonomik fayda sağlıyor. Karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlu kazalar neredeyse sıfıra indi. Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız bölünmüş yollarımızı. Biz milletimiz için yapmaya devam edeceğiz.

Milyarlarca liralık yolsuzluklarla belediyelerden yolunu bulanlara rağmen biz, milletimiz için yeni yollar inşa etmeye, Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.

Ekonomide olumlu haberler alıyoruz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.

Tüm imalat sanayi işletmelerine 100 milyar liralık finansman paketi sağlayacağız

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının en önemli konularından biri şüphesiz ki Terörsüz Türkiye süreci. Süreçte terörle mücadele ve sınır ötesinde son durumda ön plana çıkıyor.