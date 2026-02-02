CHP’nin ‘YPG dili’ isyan çıkardı! İsyan ateşi Bolu ve Afyonkarahisar'dan yükseldi
CHP’nin son dönemde YPG terör örgütünü cesaretlendiren söylemleri ve “Kürt sorununun çözümü” iddiasıyla düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, parti içinde yeni bir krizin kapısını araladı. Tepki çeken çıkışlar, CHP yönetiminde görüş ayrılıklarını derinleştirirken, tartışmalar kısa sürede parti içi hesaplaşmaya dönüştü.
CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, parti içi tepkili kesimde bardağı taşıran son damla oldu. 'Kürt sorununun çözümü' iddiasıyla düzenlenen konferansa AK Parti ve MHP'den katılım olmadı.
DEM Partili isimler ile özellikle sol siyasi hareketlere mensup yetkililerin katıldığı oturumlar, tepki çekmemek adına 'görüntü alınması yasak şekilde' gerçekleştirildi. Etkinliğe İmamoğlu'nun açıklaması damga vurdu.
İMAMOĞLU'NA ÖFKE PATLAMASI
Konferansta yapay zeka ile hazırlanan videosu yayımlanan İmamoğlu, "Kürtleri kimlikleriyle tanıyalım. Dilleriyle, kültürleriyle tanıyalım. Okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin, Kürt tarihinin ve edebiyatının öğrenilmesinin önünü açalım" çağrısı yaptı.
Söz konusu ifadeler, partiyi karıştırdı. Buna ek olarak, İmamoğlu'nun zaten çözüme kavuşmuş başlıkları yeniden çözülmesi gereken konularmış gibi anlatması da bir diğer tepki çeken detay oldu.
İKİ İSİMDEN İSYAN BAYRAĞI
Konferans sonrası ilk isyan ateşini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaktı. Sert sözler sarf eden Özcan, "Türk milliyetçiliği ve üniter devlet CHP'nin vazgeçilmez değerleridir! Atatürk'ün partisini hiç kimse bu değerlerden uzaklaştıramaz! Nokta" ifadelerini kullandı.