Yalova şehitlerine acı veda! Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadele mesajı: Kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunarak net mesajlar verdi.

"3 KAHRAMAN POLİSİMİZİ RAHMET-İ RAHMAN'A UĞURLUYORUZ"

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları...

"Bugün; milletimizin huzuru, devletimizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ebediyete uğurlamak, milletçe aynı safta durarak, acımızı paylaşmak için bir aradayız.

Vatan toprağımız, "ilelebet payidar kalsın" diye canından geçen nice yiğitler gibi, şehitler kervanına katılan 3 kahraman polisimiz; İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'i Rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz.

O kahramanlar ki; gecenin karanlığında, milletimizin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı, bir an dahi tereddüt etmeden, ahde sadakatle şehadete yürüdüler…

İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit… Üçü de, suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptı. Her adımlarında dua vardı. Her nefeslerinde vatan aşkı vardı.

Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. O şehitler ocağı ki; aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman vardır, cesaret vardır, istiklal vardır.

Şehit düşen kahramanlarımız (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Kahraman Şehitlerimiz… Sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgâr oldunuz. Vatanımıza siper oldunuz. Sizler, asil milletimizin alın yazısına, "şan ve şeref" olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız… Rabbim sizlerden razı olsun. Kahraman Polislerim…

Bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler; Kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında; sabırla, azimle ve dirayetle, dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların, tuzaklarını başlarına yıktınız.

Sizlerin asaleti ve kahramanlığı; sadece yüreğinizde taşıdığınız cesarette değil; vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır.

Allah hepinizden razı olsun! Unutmayın, üniformanızı kuşandığınız her an, en ücra köyümüzdeki, dumanı tüten her ocaktan yükselen dualar, sizler içindir.

Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri… Yüreklerinizde derin bir acı var. Gözünüzden sakındığınız yavrunuzu, yolunu gözlediğiniz babanızı, en zor günlerinizde omuzuna yaslandığınız eşinizi kaybetmenin büyük acısını yaşıyorsunuz. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil.

Fakat şunu biliniz: Sizler asla yalnız değilsiniz. Bu acı, sizlerin evinizde başlayan ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır. Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimiz aynı sancağın altında, aynı hüzündeyiz.

Bizim inancımızda şehitlik, en yüce makamlardandır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki: "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz; bilakis onlar diridirler."

İşte bu müjde, bu teselli, bu hakikat; yüreğimize su serper. Şehitler; toprağın altında değil, Rahmet'in ufkunda diridir. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik; işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızın, dirayetimizin, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır.

Bugün acımız çok büyük… Ama kararlılığımız da büyük! Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak; onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak, boynumuzun borcudur.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI VE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"

Bu borç; sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç; geri adım atmayarak, mücadeleyi büyüterek, sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine; en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız.

Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir! Başta; şehitlerimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit kardeşlerim olmak üzere, vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Makamları âli olsun. Kederli ailelerimize, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Rabbim gazilerimize acil şifalar versin."