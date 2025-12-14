Kabine toplandı! Ana gündem asgari ücret ve Terörsüz Türkiye

YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI İLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınması ve eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışmanın da görüşülmesi gündemde...

SINIR ÖTESİ OPERASYON VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının detaylarını A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi paylaştı. Arzu Fidanverdi, toplantının en önemli başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu belirterek, "Gündemin ilk sıralarında hiç kuşkusuz 'terörsüz Türkiye' süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve gelinen son durum üzerinde bir değerlendirme yapılacak. Kabinede, sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınmış olacak. Suriye'deki terör örgütü SDG konusu da bugünkü Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek konu başlıkları arasında yer bulacak" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARIN GÖZÜ ASGARİ ÜCRETTE

Toplantının ekonomi gündemindeki en sıcak başlıklarından biri ise asgari ücret. Fidanverdi, "Kabinede milyonlarca çalışanı ilgilendiren, merakla beklenen asgari ücret görüşmeleri de elbette masada olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlamıştı. Perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Bu sebeple bugünkü Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili rakamlar ve süreç üzerine bir görüşme yapılması bekleniyor" dedi.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi yönetiminin atacağı adımların da değerlendirileceğini vurgulayan Fidanverdi, "Ekonomide yaşanan gelişmeler de hiç kuşkusuz masada olacak. Enflasyonla mücadele noktasında gelinen son durum ve fahiş fiyatla mücadele konularında detaylı bir istişare yapılması öngörülüyor" bilgisini paylaştı.

DIŞ POLİTİKA: GAZZE VE UKRAYNA SAVAŞI

Dış politikada ise Gazze'deki insanlık dramı ve Rusya-Ukrayna savaşı gündemde olacak. Fidanverdi, "Dış politikaya baktığımızda öncelikli gündemin Gazze'deki son durum olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin önceliği, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması. Sonrasında Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden inşası konuları da Kabine'de detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş konusu da bugünkü toplantıda ele alınacak" açıklamasında bulundu.