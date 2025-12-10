Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Bavullarla yakalandılar
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalandığı operasyon kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Öte yandani, iki şüphelinin 9 Aralık günü bavullarla kaldıkları binadan dışarı çıktığı görüntülere A Haber ulaştı.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında verilen yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına firar etmek üzereyken yakalandı.
"RİSKLİ HAREKET PROFİLİ"
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.
CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi.
Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞI
Kritik aşama ise dün akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi.
BAVULLARLA YAKALANDILAR
Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü ve apartmandan bavulla çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İki şüphelinin 9 Aralık günü bavullarla kaldıkları binadan dışarı çıktığı görüntülere A Haber ulaştı.
Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti.
YAKALANMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.
OPERASYONLA YAKALANDI
Firar girişimine ilişkin son hamle ise saat 21.45'te geldi. Yalova Asayiş ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri netleştirilen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işleminin şüphelilerin harekete hazırlandığı dakikalarda yapılması, kaçış planını tamamen boşa çıkardı.
GÜLTER'İN AVUKATI A HABER'E KONUŞTU
Güllü'nün kızı Tuğyan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı A Haber'e konuşarak, "Müvekkillerimin Büyükçekmece Polis Merkezinden hastaneye intikalleri yapıldı. Sağlık raporları alındı şu anda Yalova emniyetine intikal ettirilmek üzere yola çıktılar." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER
Gözaltına alınan şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu sağlık kontrolünden geçirildi. Gülter ve Ulu'nun uraçtan indirilerek sağlık kurumuna götürüldüğü anlar yayınlandı.
1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorguları sürüyor.
İki şüpheliyle aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı.
GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı.
KIZI İLE ARKADAŞI, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.
Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.
"İĞNEYLE KUYU KAZDIK"
Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.
"SIKINTILARI OLDUĞU BELLİYDİ"
Tuğyan Gülter'in kısa bir süre önce Mimaroba Mahallesi'ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı öğrenildi. Arkadaşıyla yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilen Tuğyan Gülter'i gören esnaf Özgür Karadaş, "Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü hanım vefat etmeden 1 hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla o mu, değil mi tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandı haberini görünce çok şaşırdık. Sonrada güvenlik kamerası görüntülerini bulduk zaten. Sıkıntıları olduğu belliydi" dedi.
KOMŞU İDDİASININ ARKASINDA DURMADI
Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası kızı hakkında ortaya pek çok iddialar atılmıştı. Ölümün ardındaki sır perdesi kalmazken Yalova Emniyeti, kaçma hazırlığında olduğunu ihbar aldıkları Tuğyan Ülkem Gülter'i arkadaşıyla birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası oklar Gülter'e çevrilirken Yalova'dan bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Özgür Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Komşusu "ben itildiğine dair ciddi kanıtlarım var. Güllü düşmedi düşürüldü" şekilde bir beyan vermişti ancak bu ifadesinin arkasında durmadı diyebilirim. Çünkü katıldığı televizyon programında az önce sizin belirttiğiniz iddiaları dile getirmişti, elinde görüntüler olduğunu söylemişti. Ancak şu saat itibarıyla diyebilirim ki Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Emniyet Müdürlüğü'ne kendisi hiçbir şekilde görüntüleri ulaştırmadı ve ifade vermek üzere gelmedi. Yine katıldığı televizyon programında da şu şekilde bir iddiada bulundu: "Ben böyle bir iddiada bulunayım, belki elinde olan, görüntüsü olan kişiler benim beyanımdan sonra ifade verirler" diye düşünmüş olduğunu söylemişti. Ancak dediğim gibi az önce de bu şekilde hiçbir iddialarını arkasını doldurmak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne ifadede bulunmadı. Az önce Meltem de bildirdi İstanbul'dan. Son dakika gelişmesini saat 10.45 itibarıyla kızı Tuyan ve Sultan da Yalova'ya hareket etmek üzere geldiler, gelecekler. Biz de burada bekliyor olacağız.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Şu ana kadar resmi içerikli bir açıklama olmamakla beraber az önce sizin de beyan ettiğiniz gibi açıklamada gözaltına alındığını biz de öğrendik ve kaynaklarımızdan da doğruladık bu konuyu. Ancak şöyle bir gelişme bizim de istihbari kaynaklarımızda kızı Tuyan ve Sultan'ın evinin su bastığına dahil ve bavullarını, eşyalarını alıp evden çıktıklarına dahil bir bildirim aldık.
YALOVA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ
İstanbul'da, İstanbul'daki evlerini su bastıklarını ve Çınarcık'taki adreslerine ikamet edecekleri doğrultusunda valizleriyle beraber Çınarcık'a geleceklerini beyan etmişler. Ancak son gündemde biliyorsunuz ki ses kayıtları doğrultusunda ne vardı? Yurt dışına kaçacakları konusunda iddialar da vardı. İşte Yalova Emniyet Müdürlüğü de bu konuda çalışmalarını sürdürüyordu. İşte bunu beyan aldılar, bu ihbarları beyan aldılar ve bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirdiler. Herhangi bir ihtimale karşı vermemek için de işte bavullarla beraber gördükten sonra gözaltına aldıklarını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu iddiaları cevaplayacak olan hepsi Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı. Çalışmaları biz de resmi makamlardan bekliyor olacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Altında 2'li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...
- Sinüsleri anında rahatlatıyor: Burun tıkanıklığını en hızlı açan 4 içecek
- UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta: Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
- 2026 MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?
- Kış soğuklarında dahi eğilip bükülmüyor: Ayaza rağmen çiçek açıyor! En dayanıklı 3 çiçek
- SGK duyurdu: artık ödenecek! Gözlük ya da lens kullananları ilgilendiriyor
- Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?
- Kolesterolü düzenleyen, iltihabı azaltan 3 süper baharat: Günde 1 kaşık yetiyor
- 10 Aralık TV yayın akışı: Kuruluş Orhan kadrosuna kimler katıldı, yeni bölüm bugün mü?
- Günde 8.000 adım mı, 7 saat uyku mu? Yeni araştırma kuralları değiştirdi
- Anlık altın fiyatları: 10 Aralık gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, ata…