Özgür Özel’in listesi firesiz geçti! CHP'de yeni güç savaşları
30 Kasım Pazar günü tamamlanan CHP 39. Olağan Kurultayı, partideki güç dengelerini de değiştirdi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ablukası altında olan Parti Meclisi'ndeki (PM) üye sayısı 60'dan 80'e yükseltildi. Muhtemel eleştirilere fırsat vermemek için İmamoğlu'na yakın birçok ismi liste dışında bırakamayan CHP lideri Özgür Özel'in, tabloyu kendi lehine çevirmek için üye sayısında artışa gittiği iddia ediliyor.
Olağan kurultayın son gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Çarşaf liste usulüyle gerçekleştirilen seçimlerde gözler Özgür Özel'in anahtar listesindeydi.
Özel'in, 60 kişilik önceki PM'den 48 ismi bir kez daha listesine eklediği, 12 kişiyi ise saf dışında bıraktığı görüldü. Dışarıda kalan isimler arasında, "Her şey çok güzel olacak" sloganının sahibi olarak bilinen ve İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan Berkay Gezgin'in de olması dikkat çekti.
"SAĞA KAYDIK" TEPKİSİ
Sabah'ın haberine göre Seçimler için anahtar liste çıkaran Özgür Özel'in, 32 yeni ismi ekibine dahil ettiği görüldü. Yeni isimler arasında eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota da yer aldı.
Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi olarak dikkat çekiyor. Özel'in, İmamoğlu'nun da talebiyle Özcan'ı anahtar listesine aldığı iddia ediliyor.
Kısa süre önce CHP'ye geçen söz konusu isimlerin PM için önerilmesi, bazı partililer arasında "Sağa kaydık" eleştirilerinin de dillendirilmesine sebep oldu.
İMAMOĞLU ABLUKASI KIRILIYOR MU?
Önceki PM'nin yaklaşık yüzde 25'lik dilimi, yaklaşık 2 yıl önce, İmamoğlu'nun yoğun baskısı ve direktifleriyle Özel'in listesine almak zorunda kaldığı İstanbul merkezli isimlerden oluşuyordu.
4 üye ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile biliniyordu. Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliği ile 60 kişilik Parti Meclisi'nin üye sayısı 80'e çıkarılmış, çok sesliliğin artırıldığını savunulmuştu.
OTORİTE SAVAŞINDA YENİ FORMÜL
Özel'in, Baki Aydöner gibi 'yolsuzluk şüphelisi' olarak iddianamelerde adı geçen ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen birçok ismi parti içi tepkilerden çekindiği için yine liste dışında bırakamadığı, otorite dengesini kendi lehine çevirmek amacıyla ise PM üye sayısında artışa giderek bu durumu telafi etmeye çalıştığı iddia ediliyor. PM, kurultayların ardından partinin en üst karar organı konumunda bulunuyor.
ARINMA KRİZİ PM'YE SIÇRADI
Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" çağrısının etkileri de yeni PM'de görüldü.
Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Sözleri tüm CHP'lileri yaralamıştır" diyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e sert tepki gösteren CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, "Murat Emir derhal görevden alınmalı" demişti. Fırat'ın bu gerginlik sonrası PM seçimlerinde aday olmaması dikkat çekti.
ÖZEL'E "ŞAİBELİ CEO" BENZETMESİ
Öte yandan kurultay kapsamında Özgür Özel'in son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmesine de parti içi muhalefetten ağır eleştiriler yükseldi. Muhalif kanadın etkili isimlerinden Berhan Şimşek, "Şaibeli CEO bir kez daha görevine atandı. Oy veren 1333 delege yarınlarda aynaya nasıl bakacaklar?" sözleriyle gündem oldu.
ÖZEL'İN LİSTELERİ FİRESİZ GEÇTİ
CHP'nin 39. Olağan Kurultayının son gününde PM, YDK ve BKSP seçimleri gerçekleştirildi. Özgür Özel'in listeleri firesiz geçerken 80 kişiye çıkarılan PM'de 48 kişi yerini korudu ve 32 yeni isim parti yönetimine girdi.
Bin 336 delegenin oy kullandığı PM seçimlerinde bin 119'u geçerli sayıldı. En yüksek oyu, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu bin 22 ile alırken, vergi uzmanı Ozan Bingöl bin 7, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek bin 6, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcier bin 2, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyilmaz bin 2 ve Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu bin oy aldı.
Parti Meclisi seçimlerinde PM'ye girmeyi başaran isimler ve aldıkları oy ise şöyle:
"Polat Şaroğlu bin 22, Ozan Bingöl bin 7, Ali Gökçek bin 6, Gamze Taşcier bin 2, Deniz Yavuzyilmaz bin 2, Yankı Bağcıoğlu bin, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer 992, Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986, Erhan Adem 981, Saniye Barut 981, Cavit Arı 974, Yalçın Karatepe 971, Süreyya Öneş Derici 967, Ozan Işık 966, Evrim Rizvanoğlu 959, Cansel Çiftçi 957, Ozan Varal 953, Zeynel Emre 953, Berk Kılıç 950, Gökçe Gökçen 947, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 946, Emre Yılmaz 944, Murat Bakan 942, Ednan Arslan 941, Gül Çiftçi Binici 938, Mahmut Tanal 935, Ali Abbas Ertürk 934, Kübra Gökdemir 934, Bihlun Tamaylıgil 930, Selin Sayek Böke 930, Zeliha Aksaz Şahbaz 930, Hikmet Erbilgin 929, Tuğçe Hilal Özkan 929, Özgür Karabat 927, Pınar Uzun Okakın 927, Ensar Aytekin 926, Nazan Güneysu 923, Turgay Özcan 923, Asiye Ergül 919, Nihat Dağ 918, Bedirhan Berk Doğru 917, İsmail Atakan Ünver 915, Uygar Parçal 915, Elif Leyla Gümüş 911, Ulaş Karasu 908, Gülşah Deniz Atalar 907, Mehmet Salih Uzun 902, Bahattin Bahadır Erdem 901, Burhanettin Bulut 901, Melisa Uğraş 895, Ecevit Keleş 892, Baki Aydöner 886, İlhan Cihaner 886, Sinem Kirçiçek 886, Suat Özçağdaş 875, Gökan Zeybek 874, Uğurcan İrak 863, Önder Kurnaz 844, Engin Özkoç 843, Mustafa Sezgin Tanrıkulu 830, Sercan Çığgin 820, Burcu Mazıcıoğlu 816, Sevgi Kılıç 796, Volkan Memduh Gültekin 794, Barış Övgün 787, Aylin Nazliaka 656."
BKSP'DE EN YÜKSEK BOYUNSUZ ALDI
Özel'in anahtar listesinde yer alan BKSP üyeleri de delegenin onayından geçti. BKSP seçimlerinde en yüksek oyu bin 11 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı. BKSP listesinden PM'ye seçilen isimler ise şöyle: "Şule Özsoy Boyunsuz bin 11, Oya Ünlü Kızıl 994, Emine Uçak Erdoğan 974, Kerim Rota 971, Gülder Atabay 966, Murat Arslan 964, Ömer Kaya Türkmen 952, Serkan Özcan 936, Tolga Sağ 921, Emre Kartaloğlu 831."
YDK'DA 8 YENİ İSİM
Genel Başkan Özgür Özel'in YDK için hazırladığı anahtar liste de delegelerin onayını almış oldu. 15 kişilik YDK'da sekiz isim değişirken yedi isim yerini korudu. Yeni YDK üyeleri şu şekilde; "Aliye Timisi Ersever 972, Ayça Akpek Şenay 968, Yasemin Reçber 967, Erbil Aydınlık 935, Deniz Çakır 919, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 918, Aliye Coşar 912, Süleyman Bülbül 908, Turan Taşkın Özer 907, Aysemin Gülmez 896, Mesut Kırşanlı 857, Erdoğan Kılıç 845, Remzi Kazmaz 841, Oğuzhan Cenan 833, Ali Narin 819."
