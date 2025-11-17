Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular

Yaşanan kazada 20 askerimiz şehit oldu (AFP)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinenin iç politika gündeminin zirvesinde terörle mücadelede atılan ve atılacak yeni adımlar yer alıyor. Görüşmelerde, terör örgütlerinin Türkiye sınırları içindeki hareket kabiliyetinin tamamen sıfırlanması hedefine odaklanılacak. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar elde edilen kazanımlar ve atılan stratejik adımlar detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

GAZZE VE SUDAN'DAKİ KRİZ

Dış politika başlığının merkezinde ise İsrail'in saldırıları nedeniyle giderek ağırlaşan Gazze'deki insani dram bulunuyor. Bu krize karşı yeni ve daha kapsamlı adımların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca Sudan'da yaşanan kriz de bu konu ile birlikte ele alınacak.