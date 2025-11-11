11 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 18:39 Güncelleme: 11.11.2025 18:54
ABONE OL
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Eski Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör