Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Eski Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

