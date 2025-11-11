İsrail Parlamentosu’ndan skandal hamle: Filistinli esirlere idam kararı

11 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 00:33 Güncelleme: 11.11.2025 00:50
Katil İsrail Parlamentosu, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekecek bir karara imza attı. Alınan bilgilere göre, İsrail’de tutulan Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Terör devleti İsrail yine skandal bir karara imza attı.

Parlamentoda alınan karara göre, İsrail'de tutulan esir Filistinlilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Detaylar geliyor...

