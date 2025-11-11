Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe depremler! 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anı bir kahvehanenin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

VALİ USTAOĞLU AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."