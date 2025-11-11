Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe depremler! 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu. Bölgede artçılar sürerken Sındırgı'da saat 21.20'de 3,6, saat 00.02'de ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anı bir kahvehanenin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
VALİ USTAOĞLU AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI
Yaşanan 4.9'luk depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
SINDIRGI'DA İKİ DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 21.20'de yaşanan depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığını bildirdi.
DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:23:18:21 TSİ
Enlem:39.23 N
Boylam:28.15472 E
Derinlik:6.48 km
Saat 00.02'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-11
Saat:00:02:55 TSİ
Enlem:39.22806 N
Boylam:28.14167 E
Derinlik:7 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025-11-11 00:02:55 39.22806 28.14167 7.0 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:52:27 39.21806 28.15722 7.18 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:50:36 39.2425 28.11722 4.91 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:44:24 39.25472 28.15639 7.69 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:43:30 39.17278 28.25361 6.3 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:41:47 39.13639 28.295 9.46 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:35:03 39.24889 28.16833 5.26 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:33:34 39.25472 28.13556 6.54 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:31:53 39.15333 28.30222 5.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:30:11 39.25556 28.93444 8.87 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-11-10 23:29:20 39.25194 28.13389 8.06 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:23:31 39.23806 28.13 6.7 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:21:46 39.22694 28.16917 5.34 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:18:21 39.23 28.15472 6.48 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:14:24 39.25694 28.13639 11.34 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:13:08 39.25417 28.13917 8.34 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:05:43 39.19972 28.17556 5.49 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 23:04:42 38.17694 38.125 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-11-10 23:01:16 39.18694 28.19194 4.89 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:57:26 39.24194 28.15583 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:56:41 39.25222 28.13667 7.68 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:54:38 39.24722 28.1725 6.5 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:52:52 39.22972 28.14389 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:50:15 39.23472 28.15861 8.51 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:47:56 39.25083 28.13806 6.99 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:46:14 39.24972 28.15 8.14 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:42:44 39.24361 28.1525 7.01 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:38:04 39.22111 28.06472 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:27:06 39.20278 28.18806 5.4 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:26:08 39.25778 28.17389 10.48 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:23:02 39.23806 28.1525 8.97 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:21:57 39.17028 28.3075 6.81 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:17:56 39.26056 28.13528 6.94 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:15:49 39.19917 28.17556 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:14:56 39.26056 28.13611 6.67 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:11:44 39.2275 28.13667 6.4 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:08:57 39.13972 28.30667 6.15 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:07:34 39.20972 28.18556 6.45 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:02:51 39.25556 28.15944 8.21 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 22:00:09 39.24722 28.13861 8.19 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:58:00 39.25111 28.13417 9.81 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:56:22 39.15083 28.26861 12.71 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:54:01 39.25278 28.1425 10.06 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:53:14 39.25 28.14667 7.23 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:51:34 39.23889 28.12667 6.4 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:47:30 39.18361 28.17417 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:46:04 39.21833 28.15028 5.66 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:44:27 39.2425 28.14611 4.4 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:42:26 39.20917 28.17639 6.07 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:40:58 39.22111 28.16389 7.1 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:39:47 39.25028 28.15278 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:37:39 39.23944 28.15139 6.28 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:34:51 39.22556 28.17194 6.93 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:32:40 39.23167 28.17194 8.88 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:30:02 39.23639 28.12556 6.66 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:29:11 39.22417 28.13972 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:25:51 39.24972 28.13722 6.78 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:23:21 39.25694 28.15361 8.37 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:20:51 39.23889 28.145 9.64 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:16:19 39.255 28.13833 6.3 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:10:29 39.15111 28.26417 13.42 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:07:17 39.20472 28.22583 4.39 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:02:17 39.22944 28.15917 5.7 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 21:01:16 39.24111 28.16944 7.2 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:44:24 39.13833 28.28556 7.47 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:43:07 39.26028 29.02611 6.75 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-10 20:39:21 39.24389 28.15222 7.08 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:36:54 39.17083 28.25222 6.92 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:35:11 39.22111 28.17056 10.8 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:30:26 39.00222 28.18722 6.93 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2025-11-10 20:24:01 39.24083 28.11806 5.17 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:16:25 39.27083 28.17306 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:13:42 39.24389 28.15472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:05:46 39.26833 28.16556 7.01 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:04:51 39.24361 28.14667 5.83 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:58:24 39.15972 28.28361 6.95 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:51:27 39.2525 28.15583 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:48:04 39.23528 28.15139 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:32:41 39.23472 28.14167 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:20:04 39.15861 28.47583 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:16:17 39.23806 28.13444 6.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
