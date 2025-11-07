Bakan Kurum’dan Yüzyılın Konut projesi açıklaması: İstanbul’da kiraları dengeleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuştu.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti mutlaka İstanbul olurdu. Biz de bu anlayışla İstanbul'a hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyoruz.

Depremlerden gereken mesajı aldık, almaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un istikbalidir, her şeyidir.

"İSTANBUL'U KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİR NUMARAYA YERLEŞTİRİYORUZ"

İstanbul'u kentsel dönüşümde bir numaraya yerleştiriyoruz. Dirençli bir İstanbul hayali kurduk ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümde yeni bir devrim başlattık.

Biz bu yola afetli bu afette yaşadığımız acıları bir daha yaşamamak üzere yola çıktık. Dirençli bir İstanbul hayali ile o hayali kurduk ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYREDEN HAKSIZ KİRA FİYATLARI DÜŞECEK"

Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik.

"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek.

Bu kampanya ile enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. Milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Biz vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz.

"15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. 15 bin kiralık sosyal konut yapacağız. Hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız bu hayaline kavuşsun istiyoruz.

İstanbul'da bugüne kadar tam 924.000 yuvayı bitirdik. Şu an 132.000 bağım yapımına da olanca hızıyla devam ediyoruz kentsel dönüşüme de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini aziz İstanbul'umuza yapıyoruz."