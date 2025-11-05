Özgür Özel’den milli değerlere yönelik asılsız suçlama! TÜGVA Başkanı Beşinci açıkladı: Suç duyurusunda bulunuyoruz

CHP'de rüşvet, yolsuzluk ve iç tartışma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sorunlara çözüm aramak yerine binlerce gencin eğitimine katkı sunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden gençleri destekleyen TÜGVA'yı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

Mesnetsiz iftiraların ardından TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Beşinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu'nda belediye başkanlarına talimat verdiği anlara ait videoyu paylaşarak yanıt verdi.

Grup toplantısında dile getirilen asılsız iddialar ve iftiralar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Beşinci, "Kendi fikirlerinize yakın olunca çağdaş sivil toplum kuruluşu, olmayınca çamur at izi kalsın, öyle mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

TÜGVA BAŞKANI BEŞİNCİ'DEN SUÇ DUYURUSU