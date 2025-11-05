Özgür Özel'den milli değerlere yönelik asılsız suçlama! TÜGVA Başkanı Beşinci açıkladı: Suç duyurusunda bulunuyoruz
TÜGVA’ya ve TÜRGEV’e yönelik asılsız iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’den yanıt geldi. İftiralara ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Beşinci, “Kendi fikirlerinize yakın olunca çağdaş sivil toplum kuruluşu, olmayınca çamur at izi kalsın öyle mi?” diyerek tepki gösterdi.
CHP'de rüşvet, yolsuzluk ve iç tartışma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sorunlara çözüm aramak yerine binlerce gencin eğitimine katkı sunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden gençleri destekleyen TÜGVA'yı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.
Mesnetsiz iftiraların ardından TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Beşinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu'nda belediye başkanlarına talimat verdiği anlara ait videoyu paylaşarak yanıt verdi.
Grup toplantısında dile getirilen asılsız iddialar ve iftiralar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Beşinci, "Kendi fikirlerinize yakın olunca çağdaş sivil toplum kuruluşu, olmayınca çamur at izi kalsın, öyle mi?" sözleriyle tepki gösterdi.
TÜGVA BAŞKANI BEŞİNCİ'DEN SUÇ DUYURUSU
Başkan Beşinci'nin paylaşımı şöyle:
Ne güzel dünya…
"İzleyiniz. Paylaşınız…
Kendi fikirlerine, gayelerine ve ideolojilerine yakın olunca çağdaş Sivil Toplum Kuruluşu,
Olmayınca çağ dışı,
Olmayınca yalan yanlış,
Olmayınca çamur at izi kalsın, öyle mi?
Biz, grup toplantısında ortaya attığınız kirli iddialar ve iftiralar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz!
Şimdi size soruyoruz!!!
1 Haziran 2024 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği genel kurulunda kamuoyuna açık açık konuştuğunuz,
belediye başkanlarınıza sınırsızca emir verdiğiniz;
Belediyeleriniz ile bu yapılara yapmış olduğunuz bağış miktarlarını,
tahsis ettiğiniz binaları vb…aktardığınız paraları paylaşınız."
