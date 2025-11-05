Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e soruşturma! AK Parti’den CHP Genel Başkana tepki

05 Kasım 2025, Çarşamba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in Ümraniye'de partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmaları eleştirirken yargı mensuplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Özel'in Cumhurbaşkanına hitaben, "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu sözler nedeniyle Özel hakkında iki ayrı suç kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaların "kararlılık ve titizlikle" devam edeceğini vurguladı.

"ÇİRKİN VE SAYGISIZ SÖZLERİNİ LANETLİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır.
Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

