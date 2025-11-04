İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan yarın Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
EKREM İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan yarın Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
BORÇ ADI ALTINDA MİLYONLARCA LİRA
Ekrem İmamoğlu tarafından Hasan İmamoğlu'na gönderilen 4.200.000,00-TL' lik işlemin, 02.04.2025 tarihinde "BORÇ" işlem açıklaması ile gönderildiği görülmüştür. Ayrıca, şahsın 2023 yılında Mehmet Selim İMAMOĞLU' na 2023 yılında toplam 7.370.035,00-TL; 2024 yılında toplam 1.047.579,00-TL gönderdiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
