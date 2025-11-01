Necati Özkan’ın telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen casusluk soruşturmalarında tutuklanan Necati Özkan’ın telefonundan 22 Aralık 2024 yani operasyondan 3 ay önce hazırlanmış bir belge şoke etti. "Ekrem İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirme ve aday sürecinin bulunduğu görüldü. Ayrıca belgede, operasyon öncesi hazırlık yapıldığı, İstanbul Başsavcısı, Emniyet Müdürü ve Vali’nin değiştirilmesi için planlarının olduğu görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturması sürüyor.
İBB yolsuzluk ve casusluk suçundan tutuklu bulunan Necati Özkan'ın telefonunda yapılan incelemede, İBB yolsuzluk operasyonundan 3 ay öncesine ait 22 Aralık 2024 tarihli önemli bir belgeye ulaşıldığı ortaya çıktı.
YENİ BAŞSAVCI, EMNİYET MÜDÜRÜ VE VALİ HAZIRLIĞI
Belgede dikkat çeken detaylar yer aldı. "Ekrem İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirme ve aday sürecinin bulunduğu görüldü. Devamında ise hazırlıklar olarak belirtilen kısımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın değiştirilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir ismin atanması, İstanbul'a yeni bir valinin atanması hazırlığı içinde olunması" şekilden olanların olduğu görüldü.
3 PLANLARI MADDE MADDE SIRALADILAR
Belgede, madde madde neler yapılması gerektiğini, nasıl önlem almaları gerektiği sıraladıkları deşifre edildi.
Söz konusu maddelerde;
1) Öncelikle yakın akraba ilişkileri olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden kimsenin bilmediği yeni bir ofis hazırlanmalıdır.
2) İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilerek önemli ve özellikli bilgiler ve dosyalar sadece bu bilgisayarda bulunmalıdır.
3) Başkası adına daha önce hic kullanılmamış yeni hat ve yeni sıfır telefon temin edilmelidir. Telefon eski internete bağlı olmayan, akıllı olmayan klasik telefonlardan tercih edilmelidir. Birkaç kişinin bildigi bu yeni numara ve telefon ile sadece özel stratejik görüşmeler yapılmadır.
"KİMİN HAZIRLADIĞINI BİLMİYORUM"
Sabah'ta yer alan habere göre, 26 Ekim günü casusluk suçundan tutuklanan Necati Özkan'ın aynı gün savcılık ifadesinde bu belge sorulduğu ortaya çıktı. Savcı, söz konusu belgede yer alan telefonla ilgili kısmın açıklanmasını istedi. Necati Özkan, "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum, bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim. Eğer benim telefonumdan çıktıysa muhtemelen bana biri tarafından gönderilmiştir. Ben dikkate alıp açmamışımdır." şeklinde cevapladı.
