Necati Özkan’ın telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü arşiv)

YENİ BAŞSAVCI, EMNİYET MÜDÜRÜ VE VALİ HAZIRLIĞI

Belgede dikkat çeken detaylar yer aldı. "Ekrem İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirme ve aday sürecinin bulunduğu görüldü. Devamında ise hazırlıklar olarak belirtilen kısımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın değiştirilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir ismin atanması, İstanbul'a yeni bir valinin atanması hazırlığı içinde olunması" şekilden olanların olduğu görüldü.

3 PLANLARI MADDE MADDE SIRALADILAR

Belgede, madde madde neler yapılması gerektiğini, nasıl önlem almaları gerektiği sıraladıkları deşifre edildi.

Söz konusu maddelerde;

1) Öncelikle yakın akraba ilişkileri olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden kimsenin bilmediği yeni bir ofis hazırlanmalıdır.

2) İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilerek önemli ve özellikli bilgiler ve dosyalar sadece bu bilgisayarda bulunmalıdır.

3) Başkası adına daha önce hic kullanılmamış yeni hat ve yeni sıfır telefon temin edilmelidir. Telefon eski internete bağlı olmayan, akıllı olmayan klasik telefonlardan tercih edilmelidir. Birkaç kişinin bildigi bu yeni numara ve telefon ile sadece özel stratejik görüşmeler yapılmadır.

"KİMİN HAZIRLADIĞINI BİLMİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, 26 Ekim günü casusluk suçundan tutuklanan Necati Özkan'ın aynı gün savcılık ifadesinde bu belge sorulduğu ortaya çıktı. Savcı, söz konusu belgede yer alan telefonla ilgili kısmın açıklanmasını istedi. Necati Özkan, "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum, bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim. Eğer benim telefonumdan çıktıysa muhtemelen bana biri tarafından gönderilmiştir. Ben dikkate alıp açmamışımdır." şeklinde cevapladı.