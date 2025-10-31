‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin 2 farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'dark web' üzerinden satışa çıkarıldığı belirlenmişti.

'KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYMA' VE 'SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' DAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı tespit edilmişti ve eyleme ilişkin 6 şüpheli geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 2 şüpheli daha olmak üzere toplam 5 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltına alınmıştı.

4 TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.