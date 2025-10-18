Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Türkiye ziyareti Alman basınında: Anlaşmazlık yerine dayanışma
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’ün Türkiye ziyareti, Alman basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen haber platformlarından Tagesschau, ziyareti “Anlaşmazlık yerine dayanışma” başlığıyla manşetine taşıdı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret dolayısıyla dün Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Wadephul görüşme ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin dış politikada ülkesinin stratejik ortağı olduğunu vurguladı ve "Her zaman fark ettiğim bir şey var ki, o da bizim birçok ortak menfaatimiz olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin bizim için sadece bir NATO ortağı değil, tüm dış politika konularımızda stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğu, olmaya da devam edeceğidir." dedi.
Wadephul'ün Türkiye'deki temasları bugün Alman basınında geniş yankı uyandırdı.
Alman merkezli Tagesschau gazetesine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi Ankara ziyaretinde Türkiye'nin "kilit bir ortak" olarak önemine dikkat çekti. Görüşmelerde Gazze'deki durum ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ana gündem maddeleri arasında yer aldı.
"ANKARA ULUSLARARASI KRİZLERDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"
Tagesschau'nun haberinde, Türkiye'nin uluslararası krizlerde Almanya Federal Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıktığı vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Wadephul, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile temaslarını ateşkes yönünde baskı kurarak barışta önemli rol üstlendiğini ifade etti.
"CUMHURBAŞKANI'NIN ETKİSİ ARACILIĞIYLA NÜFUZ KULLANDI"
Wadephul, "Türkiye, ABD'nin barış planını aktif biçimde destekledi ve Cumhurbaşkanı'nın etkisi aracılığıyla Hamas üzerinde nüfuz kullanarak bunun hayata geçmesine yardımcı oldu. Bu çaba çok değerliydi." dedi.
UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU
Ziyarette ele alınan bir diğer konu ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş oldu. Tagesschau'ya göre, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile güven ilişkisine sahip olması, ülkeyi özel bir diplomatik konuma yerleştiriyor.
"İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ"
Alman merkezli Deutschlandfunk'un haberine göre, Almanya ve Türkiye ilişkilerini daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşen Wadephul, iki ülkenin birçok ortak çıkarı paylaştığını belirtti.
"TÜRKİYE STRATEJİK BİR AKTÖR"
Haberde, Wadephul Türkiye'nin yalnızca bir NATO ortağı olmadığını, aynı zamanda dış politika konularında da stratejik bir ortak olduğunu söyledi.
GAZZE'DEKİ ARABULUCULUK ROLÜNE ÖVGÜ
Alman Bakan, özellikle Ankara'nın Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasındaki arabulucu rolünü övdü. Wadephul, Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı katkısının bölgesel barış açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
