Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Türkiye ziyareti Alman basınında: Anlaşmazlık yerine dayanışma

Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret dolayısıyla dün Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Wadephul görüşme ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin dış politikada ülkesinin stratejik ortağı olduğunu vurguladı ve "Her zaman fark ettiğim bir şey var ki, o da bizim birçok ortak menfaatimiz olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin bizim için sadece bir NATO ortağı değil, tüm dış politika konularımızda stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğu, olmaya da devam edeceğidir." dedi.

Wadephul'ün Türkiye'deki temasları bugün Alman basınında geniş yankı uyandırdı.