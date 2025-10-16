İstanbul'da kara para soruşturması! 5 zanlı gözaltında... Sezgin Baran Korkmaz da listede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kara para” iddialarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Soruşturmada 5 zanlı gözaltına alınırken Sezgin Baran Korkmaz da listede yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5 kişi yakalandı.
Gözaltı kararı verilen isimler:
Sezgin Baran Korkmaz
Cihan Ekşioğlu
Çağlar Şendil, Melike Yüksel
Sinan Görkem Gökçe
Şaban Kayıkçı
Altan Keksin
