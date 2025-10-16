2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 yılı bütçe maratonuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Üretimde verimliliği ve rekabetçiliği artıracağız.

2026'da yüzde 3,8 büyüme öngörüyoruz. 2025'te ise yüzde 3,3.

İhracatta kesintisi artış sürüyor.

Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor...