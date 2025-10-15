Trump'tan "Gazze'de operasyon yeniden başlar" tehdidi... Hamas'tan jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit niteliğinde yeni açıklamalar geldi.

TRUMP: İSRAİL TEK SÖZÜMLE GAZZE'YE DÖNEBİLİR

Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.

"TÜM CENAZELER TESLİM EDİLDİ"

Hamas ise tüm cenazeleri teslim ettiğini duyurdu. Hamas açıklamasında, "Şu ana kadar bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik. Ateşkes anlaşmasına bağlıyız, kalan diğer cenazeler için özel çaba ve ekipman gerekli" ifadelerine yer verdi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.