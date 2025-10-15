Kabine Toplanstısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı! Gündem: Terörsüz Türkiye, Gazze ve 12 yıllık eğitim süresi
Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleştiriliyor. Toplantıda hem iç siyaset hem de dış politika açısından kritik konular ele alınacak. Gündemin öne çıkan başlıkları arasında Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış sürecinde Türkiye’nin rolü, Terörsüz Türkiye hedefi ve 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi yer alacak.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanarak iç ve dış politikadaki önemli gelişmeleri değerlendiriyor.
Toplantıda gündemdeki kritik başlıklar ele alınacak.
ANA GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES
Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, Mısır'da imzalanan ve Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda hem zirvenin sonuçlarını hem de zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelerin yansımalarını bakanlarla ele alacak. ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin imza attığı güvence metniyle, ateşkesin uygulanmasında bu ülkelere önemli görev ve sorumluluklar verildi. Bu doğrultuda Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlar kabinede detaylı şekilde değerlendirilecek.
TÜRKİYE GAZZE'DEKİ GÖREV GÜCÜ'NDE YER ALACAK
Gazze'ye ilişkin bir diğer önemli gündem maddesi ise insani yardım amaçlı görev gücüne Türkiye'nin katılımı olacak. Toplantıda, görev gücüne hangi kurum ve kuruluşların dahil olacağı ve Türkiye'nin bu yapı içindeki rolü detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Gazze'nin yeniden imar sürecine yönelik geleceğe dönük adımlar hakkında da kabine üyeleri arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI!
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da kabinenin gündeminde yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Meclis komisyonunun saha temasları toplantıda ele alınacak. Ayrıca, komisyon raporunun ardından yapılması planlanan yasal düzenlemelerin çerçevesine ilişkin istişareler de kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR MU?
Bir süredir gündemde yer alan 12 yıllık eğitim süresi de kabinenin gündeminde yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dönük çalışmasını tamamladığını açıklamıştı. O çalışmaya dair sunumun kabinede yapılması bekleniyor. Zorunlu eğitimin kısalmasının eğitim camiasına, meslek öğrenimine ve istihdama etkilerinin yer alacağı sunum kabinede ele alınacak.
MECLİS'TE BÜTÇE MARATONU
1 Ekim'de yasama yılının başlamasının ardından Ankara'da bütçe hazırlıkları da son aşamaya geldi. 17 Ekim'den önce Meclis'e sunulması gereken bütçe ile ilgili değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ayrıca, yıl sonu enflasyon hedefinin yakalanması için alınacak önlemler ve yurt genelinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerine ilişkin çalışmalar da toplantıda gündeme getirilecek.
