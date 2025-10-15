15 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri CANLI | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

CANLI | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 08:54 Güncelleme: 15.10.2025 19:14
ABONE OL
CANLI | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ana muhalefet partisi ile zihniyet farkı yaşanan her gelişme kendini belli ediyor.

Türkiye ehil ve emin ellerde güvendedir. Yasamada Cumhur İttifakı olarak tam bir uyum içinde çalışıyoruz.

Ayıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar... CANLI | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar... CANLI | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör