“Saldırırlarsa Tel Aviv’i yerle bir ederiz” demişti! İran İsrail ile savaşa hazırlanıyor!
Katil İsrail’in Orta Doğu’da gerilimi sürdürme politikasında bölgede tansiyonu yükseltirken, İran’dan kritik açıklama geldi. Son günlerde İran-İsrail arasında yeni bir savaşın kapıda olduğu haberleri gündeme gelirken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgeden son gelişmeleri aktardı. İran’ın İsrail’in olası saldırı giriminde “Tel Aviv’i yerle bir ederiz” açıklamasının ardından Tahran’da savaş söylentilerine ilişkin görüşlerin ikiye ayrıldığını söyledi.
İran-İsrail arasında 12 gün süren saldırılar sonrasında bölgeden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran, İsrail'in kendilerine yönelik olası bir saldırı girişimini affetmeyecekleri belirterek "Tel Aviv'i yerle bir ederiz" açıklaması geldi. Konuya ilişkin detayları aktarmak üzere Tahran'dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasına değinerek önemli açıklamalarda bulundu.
ORTA DOĞU'DA YENİ KRİZ KAPIDA MI?
İran'la İsrail arasındaki 12 günlük savaşın ateşkesle sonuçlandığını hatırlatan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgede yükselen yeni krizin ayrıntılarına ilişin şu ifadeleri kullandı:
Bunun tekrarlanma ihtimali de var. Zaman zaman İran'lı yetkililerden, İran medyasından bu yönde açıklamalar geliyor. Gerçi tam net bir şekilde "bu savaş olacak" denilmiyor. Bazı kesimler ülke içinde işte bu savaşın bittiğini ifade ediyor. Ancak bazıları İsrail'in tekrar İran'a saldıracağına yönelik görüş bildiriyor.
PUTİN İRAN'A HANGİ MESAJI İLETTİ?
Esasında son 24 saatte en önemli açıklama da bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldiğini ifade edebiliriz. Vladimir Putin malum Orta Asya ülkesi Tacikistan'daydı. Orada yaptığı bir konuşmada İsrail'li yetkililerin kendilerine ilettikleri mesajda İran'la karşı karşıya gelmeme yönünde olduğunu ifade etti ve İran'la sorunların diplomatik yolla İsrail'in çözmek istediğini Moskova yönetimine bildirdiğini Putin bizzat ifade etmiş oldu ve bu meselenin de Moskova yönetiminin İran'daki yetkililere aktardığını bizzat Putin ifade etmiş oldu.
DONALD TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI
Diğer taraftan Donald Trump'tan da İran'la ilgili olumlu bir açıklama geldi bu Gazze meselesiyle ilgili. Gazze sürecini, bu ateşkes meselesini, orada oluşan bu ateşkesi İran'ın destek verdiğini bildirdi ve bunu takdire şayan olduğunu Donald Trump ifade etmiş oldu ve İran'la önemlidir bu kısmı özellikle, işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. Trump'tan gelen bu açıklama, bu Putin'den gelen bu açıklama İsrail'in İran'a saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü Haziran ayında da benzeri bir diplomatik süreç söz konusuydu. Hatta eğer bu savaş olmasaydı Haziran'daki savaş olmasaydı iki gün sonra ABD ile İran bir masada buluşacaktı ancak İsrail İran'a saldırdı. O yüzden ne kadar Putin ve Trump olumlu açıklamalarda bulunsa da hala İran'la İsrail arasında bir savaş yapılma olasılığı vardır diyebiliriz.
