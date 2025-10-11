“Saldırırlarsa Tel Aviv’i yerle bir ederiz” demişti! İran İsrail ile savaşa hazırlanıyor!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DONALD TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Donald Trump'tan da İran'la ilgili olumlu bir açıklama geldi bu Gazze meselesiyle ilgili. Gazze sürecini, bu ateşkes meselesini, orada oluşan bu ateşkesi İran'ın destek verdiğini bildirdi ve bunu takdire şayan olduğunu Donald Trump ifade etmiş oldu ve İran'la önemlidir bu kısmı özellikle, işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. Trump'tan gelen bu açıklama, bu Putin'den gelen bu açıklama İsrail'in İran'a saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü Haziran ayında da benzeri bir diplomatik süreç söz konusuydu. Hatta eğer bu savaş olmasaydı Haziran'daki savaş olmasaydı iki gün sonra ABD ile İran bir masada buluşacaktı ancak İsrail İran'a saldırdı. O yüzden ne kadar Putin ve Trump olumlu açıklamalarda bulunsa da hala İran'la İsrail arasında bir savaş yapılma olasılığı vardır diyebiliriz.