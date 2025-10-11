CANLI | Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma ve Akşam Yemeği'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sizinle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, siz değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi, muhabbetimizi, gönül birlikteliğimizi daim eylesin. Dün 38 projemizin toplu açılışını yaptık, ayrıca 2 projenin de temellerini attık.

Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla Rize'de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Büyük ve güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığı ile polemikle bu işler yüremez. Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir.

Ayrıntılar geliyor...