11 Ekim 2025, Cumartesi
Bakanlık açıkaldı! Ankara'da Türkiye- Suriye güvenlik toplantısı düzenlenecek



ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 15:52


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara’da düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.

Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" denildi.

