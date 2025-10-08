Meclis’te İsrail tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi: En sert şekilde uyarıyoruz

08 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.10.2025 18:50 Güncelleme: 08.10.2025 19:04
TBMM Genel Kurulunda, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

TEZKEREDEN: 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisine bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine de yapılan alçakça bir saldırıdır. İsrail'i,milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın kötü muamele görmemeleri, serbest bırakılmaları ve ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

