Meclis’te İsrail tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi: En sert şekilde uyarıyoruz

TBMM Genel Kurulunda, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

TEZKEREDEN: 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisine bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine de yapılan alçakça bir saldırıdır. İsrail'i,milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın kötü muamele görmemeleri, serbest bırakılmaları ve ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz.

