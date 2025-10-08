Bakanlık ifşa listesini yeniledi! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

(Foto: AA)

Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri bir kez daha tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.

(Foto: AA)

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi. Yapılan incelemelerde bitkisel yağlar içeren yoğurt, yağlı yazılan peynirlerde az yağ kullanıldığı ortaya çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ENDAMOĞLU YOĞURTTA BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA TESPİTİ

Endamınoğulları Süt Ürünleri Gıda inşaat Sanayi ve Tİcaret Limited Şirketi'nin Gaziantep Oğuzeli ilçesinde bulunan Endamoğlu yoğurtta "Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespit" edildi.