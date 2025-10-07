Katil İsrail askerlerinden Türk düşmanlığı: Kudüs Türklere ebediyen kapalı

Mescid-i Aksa'dan yayın yapmak isteyen A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, katil İsrail askerleri tarafından durduruldu. Muhabirimiz Kurşun'a nereli olduğunu soran siyonist askerler, "Türküm" cevabı karşısında kirli yüzünü göstererek, "Kudüs Türklere ebediyen kapalı" diyerek Türkiye düşmanlığını bir kez daha gösterdi.

