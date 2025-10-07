Katil İsrail askerlerinden Türk düşmanlığı: Kudüs Türklere ebediyen kapalı

07 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.10.2025 22:44 Güncelleme: 07.10.2025 22:44
Mescid-i Aksa'dan yayın yapmak isteyen A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, katil İsrail askerleri tarafından durdurularak, “Kudüs Türklere ebediyen kapalı” denildi.

Mescid-i Aksa'dan yayın yapmak isteyen A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, katil İsrail askerleri tarafından durduruldu. Muhabirimiz Kurşun'a nereli olduğunu soran siyonist askerler, "Türküm" cevabı karşısında kirli yüzünü göstererek, "Kudüs Türklere ebediyen kapalı" diyerek Türkiye düşmanlığını bir kez daha gösterdi.

