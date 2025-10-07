CHP medyası da CHP’li belediyeleri örnek aldı: Sözcü’den şantaj ve tehditle rüşvet talebi

İsteklerinin yerine getirilmemesi halinde ise Aktaş'ı küçük düşürücü haberler yapacağını ve bunların dozunu giderek artıracağını söyledi. Sözcü muhabiri, Aktaş'ın parayı ödemesi durumunda ise kendisini yüceltecek haberler yapabileceklerini de söyledi. Aktaş yaşananlar üzerine, Sözcü Gazetesi muhabiri Özgür Cebe, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve gazetenin yayıncı şirketi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN SONRA CHP YANDAŞI SÖZCÜ DE RÜŞVETÇİDEN RÜŞVET İSTEDİ

Adı kamuoyu tarafından ilk kez CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıkları ve şirketlerine el konuldu. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında da ismi geçen Aktaş, itirafçı olarak birçok CHP'li belediyede bizzat kendisinin de içinde olduğu kirli ilişkileri mahkemeye belgeleriyle sundu. 4 Haziran'da ev hapsi ile tahliye olan Aktaş, 22 Ağustos'ta ise tamamen serbest bırakıldı. CHP'li belediyelerdeki tüm işlerini rüşvetlerle çözen Aziz İhsan Aktaş tahliye olduktan 1 ay sonra CHP yandaşı Sözcü Gazetesi de kendisinden rüşvet istedi.