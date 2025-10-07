Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev (AA)

Zirvenin ana gündemini bölgesel ve küresel gelişmeler oluşturacak. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes süreci ve insani yardımlar kapsamında Küresel Kararlılık Filosu'nun faaliyetleri değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisine yönelik adımlar ve ara buluculuk girişimleri de ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.

GEBELE BİLDİRİSİ YAYINLANACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.