Başkan Erdoğan Azerbaycan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın tarihi Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla yapılacak zirvede, üye ülkelerin yanı sıra gözlemci statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alacak. Öte yandan Erdoğan, zirve kapsamında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirak edecek ve çok sayıda liderle bir araya gelecek..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın tarihi Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.
ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti. Başkan Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.
KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
"Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlığı altında gerçekleştirilecek zirvede, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyası içindeki dayanışma konuları masaya yatırılacak.
Zirvenin ana gündemini bölgesel ve küresel gelişmeler oluşturacak. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes süreci ve insani yardımlar kapsamında Küresel Kararlılık Filosu'nun faaliyetleri değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisine yönelik adımlar ve ara buluculuk girişimleri de ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.
GEBELE BİLDİRİSİ YAYINLANACAK
"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.
