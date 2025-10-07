Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak

07 Ekim 2025, Salı
07.10.2025
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın tarihi Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla yapılacak zirvede, üye ülkelerin yanı sıra gözlemci statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alacak. Öte yandan Erdoğan, zirve kapsamında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirak edecek ve çok sayıda liderle bir araya gelecek..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın tarihi Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A NE ZAMAN GİDECEK?

ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİTTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti. Başkan Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlığı altında gerçekleştirilecek zirvede, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyası içindeki dayanışma konuları masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev (AA)

Zirvenin ana gündemini bölgesel ve küresel gelişmeler oluşturacak. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes süreci ve insani yardımlar kapsamında Küresel Kararlılık Filosu'nun faaliyetleri değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisine yönelik adımlar ve ara buluculuk girişimleri de ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.

GEBELE BİLDİRİSİ YAYINLANACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.

ÇOK SAYIDA LİDERLE BULUŞMA

Başkan Erdoğan'ın, zirve çerçevesinde yapılacak Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanları ile temaslarda bulunması bekleniyor.

